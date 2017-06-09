The Hampton Township High School Class of 2017
Updated 10 hours ago
Wilton Miguel Acta, Mark Edward Altmyer, Chad Jacob Anderson, Emily Renee Anderson, Matthew William Andrews, Sarah Elizabeth Angeloff, Alexander Wallace Appel, Joshua Jeffrey Arch, Keenan James Arenth, Zoey Anne Auld, Catherine Caroline Babbs, Brooke Noël Bailey, Kelsey Frances Bares, Nicholas William Bayha, Ashley Nicole Bergman, Alec Robert Bertoni, Alexander Thomas Bianco, Gary William Blough, Jacob Edward Boehm, Matthew Robert Bollinger, Morgan Ann Bondi, Kameron Earnest Bott, Kevin Jacob Bott, Maya Rose Bou Samra, Edward Everett Hughes Breedlove, Sophya Constance Breedlove, Luke Christian Breitenbach, Paul Joseph Brienza, Kayley Bridget Byrnes, Christina Paige Cafaro, Isaac Alan Capezzuti, Anton Joseph Caricato, Zachary Wade Case, Giovanna Grace Cenci, Nathan Joseph Coholich, Connor Matthew Collins, Mia Victoria Commendatore, Gabriella Christina Conley, Shannon Marie Rose Conte, Neal James Corbelli, Nicole Marley Craig, Katherine Grace Alexandra Crist, Tyler Alan Cross, Dalton William Crosslin, Maura Kelly Cummins, Mara Cutshall, Jack Thomas Cyphers
Joseph Michael Daly, Paige O'Brien Dalym Nicolas Edward D'Amicom Samantha Nicole Damico, Grace Louise Dean, Natalie Ann Dean, Kathleen Elizabeth Dearth, Eli David DeGregorio, Justin Michael Deible, Marcus Anthony Del Prete, Alaina Rose DeMichiei, Sofia de Niz, Haley Alexis Dietz, Hannah Alise Dietz, Nicholas Raymond DiPasquale, Margaretmary Elizabeth Doan, Lindsey Anne Dorenkott, Matthew Herman Duch, Jamie Lloyd Duff, Ronald James Ecoff III, Michael John Eichenlaub, Alexander David Elway, Chad Louis Fabian, John Nicholas Ference, Liam Patrick Flaherty, Clare Cathleen Flanagan, Tess Valerie Flinner, Alyssa Elizabeth Fortes, Braylee Eileen Gaertner, William John Geis, A. M. Gerber, Delaney Jo Gibson, Hanna Mae Gibson, Lea May Gibson, Natalie Regina Gmiter, Jason Charles Goodman, Maxwell David Gravitte, Cullen McDiarmid Green, Aaryn Gianna, Alyssa Griggs, Daniel Kenneth Grob, Jr., Matthew Masayuki Grubic, Ava Cecelia Grubschmidt
Alayna Marie Hernon, Erin Siobhan Herock, Hayley Maryhelen Hewlett, Olivia Grace Hills, Everett James Hinchberger, Robert Harrison Hodil, Ann Elizabeth Hodos, Hope Marie Hoehler, Michael Stephen Hoffner, Spencer James Homitz, Benjamin Robert Huber, Ana Verόnica Hughes, Pérez Autumn Marie Hunkele, Antonio Phillip Ionadi, Tristan Hunter Ivey, Jaclyn Arlene Jamison, Bridget Ann Jankowski, Conor Alan Janosco, Noll Francis Joseph, Jacob Martin Joyce, Yelena Laura Kaminski, Veronica Shanntel Kane, Jina Kang, Tyler Jacob Kapusta, Andrew Thomas Karman, Hugh George Kelley Karly, Theresa Kerr, Skylar Edward King, Brock Patrick Klutts, Kali Nicole Kobert, Jenna Lynn Kotkevich, Sidney Rae Kowalski, Keith Patrick Kramer, Jr., Ryan Kenneth Krist, Elijah Gustave Krop, Alexis Rae Kuzemchak
Jenna Kay Lafko, Ashley Elizabeth Lambert, Cody Michael Lambo, Liam Thomas Lampl, Caroline Grace Larkin, Zoey Marek Leonard, Brandi Nicole Letterle, Jessica Lynn Levine, Rachel Eilicia Leya, Nadia Marie Liberto, Ryan Robert Lindner, Suzanne Jessica Lish, Britney Taylor Loebig, Ryan Hubble Lutynsky, Ron Anthony Macecevic III, Megan Elizabeth Maers, Nicholas James Majetic, Nicholas Alexander Maknoon, Joseph Alexander Makowski, Natalie Regina Marinack, Jordan Geiger Marsonek, Madelyn Victoria Matan, Jenna Lynnette McAfoose, Eleanor Ann McCaffrey, Callee Shae McCarthy-Linz, Emily Marie McCutchan, Meghan Vareha McMorrow, Alec Brenten Miller, Rebecca Faith Miller, Katherine Hunter Mills ,Jacob Thomas Minster, Luke Hamilton Molingowski, Jessica Ann Moser, Zachary Warren Moser, Kurt Joseph Mueller, Brianna Katherine Murray, Ryan Daniel Murray,
Megan Marie Nock, Nicole Elizabeth Ober, Alexis Marie Oglesby
Saskia Bethany Paines, Justine Victoria Panza, Domenic Mario Pascucci, Tyler Jacob Paxton, Nyan Karthik Pendyala, James Reilly Perkins, Nicholas James Pezich, Emma Anne Phelan, Brice Michael Pitcairn, Vanessa Lucaria Pletz, Brian Algert Podorski, Emily Antoinette Portman, Alyssa Elizabeth Powers, David Joseph Puccio, Jonathan Matthew Radinovic, Kaitlin Marie Raidna, Matthew Christopher Ready, Kyle Andrew Reese, Alyssa Michelle Rein, Kody Robert Reiser, Lucille Ottilie Riehl, Hannah Kathryn Ringeisen, Mia Ann Ringeisen, Erica Gayle Robinson, Nathan Robert Robl, Rachel Julia Rock, Esme Margarita Rubinstein ,Darrin Von Klaus Ruefle, Michaela Aubrie Ruffner, Gabrielle Ann Santelli Trinity Mary Savakes Connor Donald Scalamogna Cameron Jacob Schepner Abigail Elizabeth Scholl, Nicholas Kenneth Schuit, Robert Anthony Seifert, Jr., Adam Joseph Seiff, Morgan Leigh Seiff, Alpaslan Sengullu, Ashley Alma Sheetz, Mark A. Shehady, Julia Kathleen Shields, Ryan Matthew Sickles, Samuel Quinn Siddle, Brian Frederick Spencer, Raina Shea Stebler, Austin Michael Steedle, Nassim Stegamat, Karey McKay Steinmetz, Meghan Marie Stephany, Anna Marie Stewart, Paige Elizabeth Stitt, Jonathan Thomas Stokes, Shannon Marie Sullivan, Rachel Selena Surgent, Adam David Suski, Seth Karl Swanson
Victoria Mae Tambellini, Shawn Robert Tarr, Joel Gerard Taylor, Shannon Rose Turnley, George Joseph Urso, Morgan Ashley Valentic, Angela Marie VanGorder, Heather Lois VanGorder, Tyler James Vasil, Ethan Joseph Wagner, Margaret Anne Waters, Brianna Marie Weber, Caitlin Marie Weckerly, Alexandra Nicole Weeks, Justin Harris Weinbrenner, Paige Ashley Wellner, Samuel Joseph Werling, Holly Robinson West, Daniel Kuzmin White, Amanda Nicole Wick, Andrew Arlie Winklosky, Jarod Samuel Wirtz, Julia Gaynier Wolf, Amanda Lynn Wynne, Jordan Charles Zabroski, Jodi Ann Zatezalo, Kory Walter Zech, Amanda Jane Zelnis, Dylan Matthew Zihmer, Taylor Marie Zovko.