Class of '17 graduates from Gateway High School
Updated 3 hours ago
Here is the 2017 graduating class of Gateway High School.
Commencement was held Wednesday at Antimarino Stadium.
Reshawyal Abbas, Shaine Austin Allerton, Chaz Alexander Allison, Russell Raymond Ashbaugh, Sairah Aslam, Bridget Marie Backfisch, Andre Thomas Bailey, Nolan Timothy Baker, Cameron Michael Balistrieri, Tyler Daniel Bangham, Brandon Patrick Bartolomeo, Kody Ryan Bassett, Amanda Rae Beinhauer, Mason Scott Beltz, Kyrie Isobel Bernardi. Marco Domonic Bertoluzzi, Rajat Bhanot, Morgan Janelynn Biddle.
Benjamin Donald Bittner, Jocelyn Marie Blackburn, Brielle Nicole Blanton, Mason Alexander Boehm, Morgan Kennedy Bogatay, Evan Michael Bolette, Rachel Lynn Borst, Kateri Lyn Bowman, Fawn Vanessa Christi Breakwall, Christopher Gregory Bright, Jaquan Monte Brisker, Travin Ray Brown, Dominic Anthony Bucco, Zion Christopher Burrell-Hall, Quinn August Cacolice, Amrith Channarasappa, Stefan Reginald Chatman, Aniyah Destinee Christian, Taliah Ahmond Christian, Stephanie Nicole Ciolli, Josey Amari Clay, Alyssa Marie Close, Donna Lynn Coffman, Caitlyn Nicole Cole, Ashaunti Amir Coleman, Matthew Joseph Conley, Emily Ann Conners, Austin Joseph Conroy, Kyra Samara Correll, Caleb Michael Costa.
Samantha Michelle Coulter, Shireef Eli Crawford-Curges, Tiffany Lynn Cronin, Holly Amanda Cross, Andrew Cole D'Alicandro, Tanner James Davis, Eric Eugene Dawkins, Rebecca Danielle Dawson, Natalie Marie DePaulis, Shatera Ralyn DeVaughn, Timothy Scott Dick, Justin Joseph DiDolce, Ross Alexander Diggs, Roman Michael DiLucente, Andrew Allen DiPalma, Natalie Rochelle Dispenza, Matthew Joseph Doman, Miloje Marko Dukanovic, Bridget Keelan Dunlap.
Megan Taylor Ebert, Nathan Fredrick Echegary, Myra Elizabeth Evans, Flamintay Ladell Evans-Gascott, Abigail Noriko Fabrizi, Gabrielle Nicole Feldman, Badr Adel Fergany, Tiara Shardae Fewell, Thania Alexandra Figueroa, Mya Laverne Fitzgerald, Elisa L. Fletcher, Alexandra Ariel Flock, Jakiya Elizabeth Foster, Tyler James Frost, Rachel Elizabeth Fry, Breanna Marie Funaro, Jonathan Francis Gable, Nikhil Garlapati, Rachel Frances George, Mackenzie Danielle Gerhart, Scott David Gerse, Tyler Joseph Glenn, Cole Adam Gongloff, Saif Danger Greco.
Jolelia Jamirre Green White, Kristen Eva Greggerson, Jessica Marie Guido, Haley Renee Hagerich, Joshua Bryan Hailstones, Ziainab Kouser Hameeddullah, Garrett Butler Hamilton, Anthony Damond Hampton Jr., Joshua Patrick Hanisak, Cassondra Desiree Hanna, Christina Marie Hanna, Madeline Harper Hansmann, Michael Warren Hazlett, Raymond Matthew Nagle Healy, Harvey Glenn Hicks Jr., Sydney Alexandra Hicks.
Ryan Christopher Hofmann, Robert Michael Holleran, Paul Emery Holmes III, Nasir Reomar Howard, Nicholas Robert Hughes, Joshua Michael Isett, Zachary John Thomas Isett, Devin Maurice Jackson, Jack Michael Jacob, Zachary Paul Janocko, Kaden Lee Jobe, Christian Jerome Johns, Destiny Unique Johnson, Haley Rose Marie Johnson, Michael Johnson III, Tiah Yonai Johnson, Charles Everett Jones Jr., Ethan Shea Jovanovich, Stephanie Sara Katofsky, Jagroop Kaur, Umar Asad Khan, Victoria Rose Kiesling, Insoo Kim, Arnesa Toi King, Maureen Joan Kirkpatrick, Michael Christopher Klonicki.
Cassandra Agnes Kokal, Alishha Mackenzi Kozier, Jessica Anne Krut, Karina Rae Krygowski, Juli Ann Kurta, Alan Kwong, Aurora Autumn LaSpada, Jon Henry Leuenberger Jr., Noah Liang, Devin Lin, Thaddeus Devonte Lindsey, Andrew Robert Longo, Teyara Monique Mack, Katie Elizabeth Madjerich, Brittany Ann Mahan, Darrin Jesse Majocha, Bavneet Makkar, Abigail Elizabeth Marrow, Sarah Hussin Massloof, Jasmine Surae Rashana Matthews, Tyler Scott Mazur, Jamie Jean McAllister, Robert Davis McCarl, Destiny Elizabeth McClellan, Collin Michael McCune, Elijah Lance McDonald, Skye Ann McIntyre.
Michael Ray McKinzie Jr., Courtney Patricia McSheehy, Kira Marie Milleman, Kierra Lorraine Miller, Jesse Tyler Mimnaugh, Brandon Michael Moody-Anderson, Jonathan Michael Morlan-Cox, Eilish Margaret Morse-O'Rourke, Jacob Matthew Mosqueda, Rachel Ann Mrazik, Faisal Naeem, Chloe Lenay Neely, John Michael Neff, Mack James Nelson Jr., Emma Rose Nicolazzo, Kayla Catherine Niemetz, Tassaun Taunice Nix, Lauryn Shavawn Oglesby, Maria Elayna Olive, Payton Maguire Otterman, Kayla Lynn Packowski, Andrea Nicole Pancurak, Tamara Rochelle Parrish, Nishant Mukesh Patel, Jackson David Perry.
Nicholas Taylor Pietrusinski, Davon Cameron Pinckney, Ausin Jonathon Pipes, Emily Anne Poach, Cara Ann Pokusa, Samantha Michele Pokusa, Marcelo Jan Pomiecko, Nurfajri Rafiuddin, Summer Rose Rain, Angela Marie Ranelli, Cameron Grace Rathfon, Megan Elizabeth Raughter, Damion Ramon Reed Jr., Mackenzie Rhey Reed, Dylan Keith Ritenour, Samuel Jose Rivera-Arzola, Logan McKayla Robinson, Nicole Maria Robl, Lillian Rachelle Rouse, Jazlyn Alexa Rozier, Jason Christopher Safar Jr., Mason Safran, Chandrima Saha, Omar Salha, Samantha Josephine Santucci.
Ashley Anne Sauers, Anna Christine Savinda, Cecilia Alexandra Scarcelli, Mia Giovanna Scassera, Tira Nevee Schantz, Roshawnda Lorriane Schooley, Tyler Griffith Scott, Juliana Lynn Seibel, Shannon Marie Seibel, Abigail Lynn Seidling, Mollie Suzzane Serbin, Deeksha Sharma, Alexa Nicole Shearer, Laak Shaquora Shields, Harmony Rose Sitman, Emma Angeline Skledar, Erica Nicole Slomer, Alexis Brianna Smith, Cameron D. Smith, Denise Alice Smith, Koleson Ryan Smith, Matthew Christian Smith, Montiya Laureese Smith, Riley Elise Smith, Marquis Zyaire Snow, Alexa Rae Staples, Dylan Robert Starr, DeVonne Amir Staton, Obiero Lawrence A. Steave-Onyundo, Jacob Andrew Stebleton, Maria Loretta Stillitano, Nicholas Jacob Storch.
Arvind Kausik Swaminathan, Irene Grace Yamuta Tandoc, Desirae Nicole Tarver, Shane Donald Tenorio, Sierra Thimons, Eric Marquis Thomas Jr., Shane Michael Toomey, Dylan Joseph Urban, Jacquez Deshane Ushery, Richard Dominic Varlotto, Natalie Karina Vecchio, Stephanie Marie Vojtek, Leah Fallon Vranka, Jaeron Erin Wade, Alayah Jacqueline Sach Walker, Amani-Jai Rochelle Wallace, Kenya Wallace.
Javon Nathaniel Wallace-Thompson, Jordan Tyler Washington, Rachel Melina Whitmore, Jenna Linn Williams, Louis Devonia Williams, Maxwell Robert Williams, Tyree C. Williams, Ahmad Shaheed Wilson, Nathan James Wintersgill, Clayton Anthony Wise, Audrey Renee Wohlfarth, Chante Alexandria Wynn, Shane Andrew Wynn, Felicia Marie Yocolano, Abdulaziz Sadriddinovich Zaynuddinov, Dawson T. Zvolensky.