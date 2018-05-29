Class of '18 graduates from Gateway High School
Updated 5 hours ago
Gateway High School's class of 2018 includes 274. Here are their names, alphabetically:
Tyler Nathaniel Adams, Jasmine Naa Adotey, Salvatore Aiello, Shane Thomas Aitken Jr., John Patrick Akey, Matthew John Percy Alfaro, Davon James Allensworth, Alayah Nicole Arrington.
Zachary William Bache, Carl Ray Bailey Jr, Charis Chantel Banks, Rahkale Elisabeth Banks, John Oliver Barbour, Zachary William Baughman, Dylan Joseph Baxter, Alyssa Marie Beley, Justin Delmont Berghoff, Alexander Mitchell Blake, Jazmin Elaine Booker, Taeja Renee Booker, Mark Edward Bozicevic, Dominique Toni Brown, Hailey Marie Brown, Jacob Thomas Brundrett, Brayden Michael Buczkowski, Riley Ann Bulger, Whitney Ruth Burke, DaShawn Kevin Burley, James Alan Bussard, Rose Maria Buzzie.
Brandan Drake Cain, Kalia Milan Callaway, Melanie Rhea Cambridge, Isaiah Chanzell Cameron, Madison Rossetti Cammuso, Dylan Tyler Cassidy, Christiana Monique Cates, Daniel Chang, Terrence Terrell Chavious Jr., Vijay Kiran Cherupally, Noah Sebastian Chough, Steven Churilla, Desiree Mary-Elizabeth Cinkan, Canaan John Cleveland, Payton Brooke Comunale, Julie Marie Conley, Julia Renee Conway, Jaecob John Cotter, Hailey Rose Craig, Daniel James Cranston.
Taylor Lauren Daggett, Patrick Daum, Hope Marie Decker, Alaina Nicole Demchak, Jordan Kathleen Dentino, Evan James Destefano, Kristofer Anthony Dick, Jillian Nicole Dilucente, Luke Anthony DiPalma, Larissa Jade DiPiazza, Ryan Patrick Dodson, Erin Rachel Douglass, Jalil Hassan Drake.
Cassaun Corzere Edwards, Jordan Taylor Edwards, Zayna Sarai Edwards, Rebecca Majorie Elms, Emily N. Ezeogu.
Jessica Kathleen Falvo, Mia Marie Farrelly, Arman Fatehi, Kevin Josue Figueroa Quinones, Peter Francis Flaherty IV, Blaine Alexandra Frank, Mariah Lee Frazier, Nicholas Joseph Fucci, Sarah Marie Fucci.
Bennett William Galia, Halie Marie Gardner, Nashell Gates, Jonathan James Genutis, Delaney Lee Gerhart, Kayllah Arsenky Germain, Adam Michael Gerstacker, Joshua Joseph Goodwin, Leo Patrick Grattan, Stephen Paul Gruss, Haleigh Mae Gutt, Alexis Taylor Guy.
Mila Hajduk, Briahna Marie Hallman, Aliza Hamid, Quinten Marquise - Cashmere Hamilton, Zion Renee Harper, Megan Lee Helman, Abby Rose Herman, Morgan Leigh Hoff, Michael Anthony Holmes Jr., Jacob Holt, Raeyonce Richena Howard, Tmar Edward Howard, Victoria Rose Huff, Samantha Elizabeth Hunter, Ju'Onte Tavares Hutcherson, Salvatore Iovino III.
Robert Stanley Jackson, Jolie Jean Jessup, Andrew Keshaun Johnson.
Joseph Patrick Kalinowski, Dusan Karas, Connor Thomas Kelly, Umida Abdumumin Khakimova, Jokhongir Khodjimukhamedov, Brad Thomas Kinter, Juliet Yvonne Kisalita, Aaron Bryce Kitchener, Benjamin David Klein, Anastasia Klipa, Austin Jeffrey Kocsis, Edwin Gunnar Kohrs McElfresh, Aziza Marie Kolesar, Caroline Kranick, Taylor Katelyn Krause, Max Nicholas Krieger, John Paul Kromka.
Cierra Nicole Laspada, Christina Anne Lauver, Caden Robert Lawhorn Watson, Shaina Ivory Lee, Angela Rose Lehman, Caleb Edward Lehman, Alex Joseph Leisenring, Dnayah Linda Lewis, Daniel Ryan Li, Ebru Yeliz Lider, Elly Nicole Lindner, Gianna Marie Lionelli, Anthony Michael Lloyd, Alexander Grey Lowery.
Michael Milo Macesich, David MacMurchy, Kayla Mckenzie Mayes, Erik Michael McCarrison, Jasmyne Danielle McDonald, Shaina Marie McKinney, Cianne Marie Mclaughlin, Lauren Marie McWilliams, Jacob Alan Mears, Nathan Michael Megahan, Nessiah Beshawn Melendez, Samuel Thomas Meshanko, Emily Louise Metro, Pranav Parameshwaran Midhe Ramkumar, Olivia Marie Miller, Holly Maria Minnich, Loren Jenee Minor, Shane Patrick Mitchell, Maiah Haley Montalbano, Marc David Montalbano, Marissa Rose Montalbano, Ashley May Monteleone, Cameron John Moore, Casey James Mosovsky, Zakary Mull, Erana Monae Murphy, Demetrius Lamont Murrell Jr.
Thomas Matthew Obusek, Gabrielle Alexis Oglesby, Tyler Richard O'Leary, Jillian Claire Olson, Tyler Joseph O'Toole.
Ryan Joseph Parsley, Asher John Passalinqua, Dylan Robert Pierce, Nathan Scott Piper, Kaitlyn Joy Piver, Savannah Marie Plaskon, Shakyra Alexus Polite, Shane Michael Poole, Jonathan Thomas Porter, E Wynton Portis, Victoria Lynn Portogallo.
Adina Janae Rash, Caylie Lyn Ratkiewicz, Haley Danielle Reed, Joseph Brian Reid, William Ren, Ajay William Repko, Cody William Repko, Jakob Aaron Richman, Martin James Ritter, Julia Irene Ritzel, Daniel Michael Rizza, Julianna Marguerite Robl, Lauryn Day Rogers, Angela Nicola Rometo, Danielle Maria Rometo, Ryan John Roney, Nichole Marie Rossetti, Raymond Darnell Rowe, Kamryn Jacalynn Rozier, Brendan Russell.
Jasdeep Rahul Sadam, Zainab Saleem, Amanda Mae Sawyers, Alexandra Virginia Schrank, Trenell Rakeem Scott Jr., Lukas Charles Seibel, Tahj Williams Sellers, Courtney Seneca, Christian Scott Serrano, Colin Michael Shevlin, Hannah Adlynn Shifflett Lersch, Christopher Joseph Silka, Nathaniel James Slaughter, Michael Allen Smeltzer Jr., Chryseis Samantha Smith, Samantha Dawn Smith, Kylie Renee Snider, Zephaniah David Snooks, Nicholas Bennett Snyder, Christian Jordan Sostre, Justin Michael Stancovich, Anna Nicole Steen, Mira Marie Steen, Zachary Storch, Amanda Kathleen Stroh, Zeina Nezar Swahel, Micah Eli Symons, Robert Walter Szatkowski.
Dannielle Lynn Taylor, Matthew Tepke, Eibhlin Elizabeth Terrell, Jacob Kurt Terzak, Autumn Thimons, Tyler James Thomas, Jillian Nicole Thompson, Nia Lanae Thompson, Travis Jayden Thompson II, Claire Rachael Thorsen, Liz Timple, Taylor Lauryn Tomman, Tyrone Demare Tomman Jr., Alyssa Nicole Travisano, Kassie Lynn Trkula.
Balaji Umashankar, Austin Vogel, Michael Robert Vojnik Jr., Hannah Vranka.
Brady James Walker, Celia Rose Walker, Chloe Grace Walls, Paul Peter Warchol III, Nathan James Ward, Genevive Marie Ware, Britney Lynn Wateska, Casey Allen Webster, Kerri Elizabeth Webster, Elizabeth Regina Wernert, Paul Henry Whealdon IV, Makanha Rose Whiteside, Owen Lee Wiesner, Alaysha Jonee Williams, Aloysius Davon Williams Jr., Dale Brian Williams Jr., Makaiya Raylyn Williams, Victoria Jean Williams, Meryl Abbygayle Wiratmo, Justin Works.
Caren Yang, Mustafa Zahid, Nashita Zahin, Adam John Zinza, Trinity Elise Zola.
The high school's graduation ceremony will be held at 6:30 p.m. at the football stadium on May 30.
Dillon Carr is a Tribune-Review staff writer. Reach him at 412-871-2325, dcarr@tribweb.com or via Twitter @dillonswriting.