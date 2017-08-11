Penn Hills police log, Aug. 1-7
Updated 3 hours ago
The Penn Hills Police Department responded to these complaints Aug. 1-7.
Animal problem
• Guylyn Drive, Aug. 1
• Everglade Drive, Aug. 1
• Guylyn Drive, Aug. 1
• Pride Road, Aug. 2
• Rodi Road, Aug. 3
• Rose Avenue, Aug. 5
Assault
• Frankstown Road, Aug. 2
• Keefer Drive, Aug. 4
• Colorado Street, Aug. 6
Drug activity
• Hochberg Road, Aug. 2
• Long Road, Aug. 3
• Fifth Street, Aug. 4
• Azalea Drive, Aug. 5
• Frankstown Road, Aug. 6
• Hillside Drive, Aug. 6
• Princeton Drive, Aug. 7
Fraud
• St. Croix Drive, Aug. 1
• Upland Terrace, Aug. 2
• Frankwood Road, Aug. 4
• Crescent Garden Drive, Aug. 7
Hit and run
• Idlewood Road, Aug. 6
Criminal mischief
• Federal Drive, Aug. 1
• Lindberg Avenue, Aug. 1
• Azalea Drive, Aug. 1
• Forbes Drive, Aug. 4
Theft
• Pennoak Drive, Aug. 2
• Rosewood Drive, Aug. 3
• Hazel Road, Aug. 3
• Oak Manor Place, Aug. 4
• Orchard Drive, Aug. 5
• Verona Road, Aug. 6
• Landsdowne Drive, Aug. 7
• Rodi Road, Aug. 7
• Frankstown Road, Aug. 7
Dillon Carr is a Tribune-Review staff writer. Reach him at 412-871-2325, dcarr@tribweb.com or via Twitter @dillonswriting.