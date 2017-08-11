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Penn Hills

Penn Hills police log, Aug. 1-7
Dillon Carr | Friday, Aug. 11, 2017, 1:03 a.m.

Updated 3 hours ago

The Penn Hills Police Department responded to these complaints Aug. 1-7.

Animal problem

• Guylyn Drive, Aug. 1

• Everglade Drive, Aug. 1

• Guylyn Drive, Aug. 1

• Pride Road, Aug. 2

• Rodi Road, Aug. 3

• Rose Avenue, Aug. 5

Assault

• Frankstown Road, Aug. 2

• Keefer Drive, Aug. 4

• Colorado Street, Aug. 6

Drug activity

• Hochberg Road, Aug. 2

• Long Road, Aug. 3

• Fifth Street, Aug. 4

• Azalea Drive, Aug. 5

• Frankstown Road, Aug. 6

• Hillside Drive, Aug. 6

• Princeton Drive, Aug. 7

Fraud

• St. Croix Drive, Aug. 1

• Upland Terrace, Aug. 2

• Frankwood Road, Aug. 4

• Crescent Garden Drive, Aug. 7

Hit and run

• Idlewood Road, Aug. 6

Criminal mischief

• Federal Drive, Aug. 1

• Lindberg Avenue, Aug. 1

• Azalea Drive, Aug. 1

• Forbes Drive, Aug. 4

Theft

• Pennoak Drive, Aug. 2

• Rosewood Drive, Aug. 3

• Hazel Road, Aug. 3

• Oak Manor Place, Aug. 4

• Orchard Drive, Aug. 5

• Verona Road, Aug. 6

• Landsdowne Drive, Aug. 7

• Rodi Road, Aug. 7

• Frankstown Road, Aug. 7

Dillon Carr is a Tribune-Review staff writer. Reach him at 412-871-2325, dcarr@tribweb.com or via Twitter @dillonswriting.

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