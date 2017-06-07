Deer Lakes High School graduation
Updated 4 hours ago
Here is the Deer Lakes High School Class of 2017:
Calvin Hunter Affinito, Ashley Jean Aliff, Brandon Alan Anderson, Abbigail Mae Augustine, Dorentina Ballanca, Bryan Jiri Banyas-Galecki, Daniel Forrest Bauer, Joshua Robert Bechtold, Robert David Bergman, Emily Jill Bigley, Ryan Michael Bombich, Matthew Ronald Borczyk, Taylor Nicole Bowers, Brendan Michael Bridge, Evan Timothy Brunette, Alexa Nicole Burke.
Megan Elizabeth Butler, James Roland Albert Campbell, Maya Lynn Cannon, Joshua Aaron Cendrowski, Connor James Chirdon, Frank Anthony Chirico II,Cassidy Marie Chmura, Gino Roberto Ciotola, Joshua Tyler Cravener, Christine Lynn Crawford, Gage William Crawford, Quinn Elizabeth Cush, Aaron James Cyphert.
Noah Christopher Darsie, Ethan Riley Debee, Brittany Kay Dengler, Miranda Lynn Dobransky Christina Marie Donatelli, Courtney Rae Drum, Dylan Ross Erickson, Katherine Emma Falkner, Mark Allen Febinger Jr., Peter Anthony Ferrante, Annalee Patricia Fink, Joshua Perry Fisher, David Luke Fleming, Courtney Frederick, Abigail Rose Fredley, Noah George Freeman.
Katelyn Rose Marie Frinsco, Debbie JoAnn Fritch, Amber Mae Garland, Brooke Anne Godlewski, Kamilah Shanaygne Graham, Daniel Jeffrey Gray,Gabriel Evan Greenway, Alexa Anita Grill, Jacob Thomas Guiciardi, Camron Montell Guy.
Caitlyn Marie Hazlett, Mark David Heim, Michael Anthony Hilliard, Joshua Alexander Hineman, Jacob Christopher Hines, Rebecca Lynne Hoffman, Shelby Taylor Hood, Haley Marie Horchar, Tyler Donald Hotovec, Isaac Nathaniel Hott, Brandon Scott Hudecek, Michael Joseph Hudecek, Antonino Joseph Itri, Matthew Stephan Kadlick, Helen Rose Kanaitis, Brooke Olivia Kopinski, David Matthew Kozlowski Jr., Lehman Morgan Kretz, Nicholas Robert Latta, Jacob George Lavrich, Abigail Christine Lisowski, Shawn Edward Logan, Zachary Alexander Lubick.
William Martin Maher, Noelle Catherine Manchini, Samantha Rae Martin, Lesly Martinez, Mallory Paige Marzolf, Barbara Rose Matthews, Brianna Paige McAfee, Mya Marie McElligott, Nickolas Troy McGrath, James Paul Milbert, Joella Caroline Miller, Kyle Anthony Miller, Austin Howard-David Moore, Claire Margaret Morrison, Drew Allen Mort, Hunter William Mravintz.
Alexander Nichols IV,Sarah Nicole Nicholson, Maggie Marie Nowakowski, Steven Thomas Ostrowski, William George Palmiere, Cameron Thomas Pampena, Dakota James Patrick, Damon Edward Peluchette, Jarret Thomas Pipes, Margaret Emilia Pogel, Morgan Jade Popendieker, Jacob Daniel Potter, Justin Timothy Probst.
Tyler James Raub, Caitlyn Patricia Reading, Nicholas David Remo, Zoe Elizabeth Ricketts, Shae Susan Robson, Maria Rossi, Kristin Anna Marie Rudy, Brandon Earl Ruffalo, Clemente B. Runas III, Hannah Abigail Runas, William Blase Runas, Sydney Renee Rusek, Jasmine Brianna Russell, Adam John Sack, Samuel Louis Saldutte, Vincent John Michael Sammartino, Mason Henry Schroeder.
Alyssa Rose Scoccia, Kayla Brittany Seitz, Alan David Sharick, Cameron Joseph Sharkins, Justin Michael Skirda I, Katelyn Rose Slagel, Alexis Nicole Slavicek, Samuel Paul Smallwood, Jacob Glenn Spirnock, Matthew Bruno Stanga, Benjamin Robert Stewart, Julie Cathleen Stillwagon.
Brandon Zachariah Tate, Blake Marie Thomas, Megan Elizabeth Tristani, Austin James Turley, Kelsie Kathryn Beverly Urbanek, Kaelin Alexis Vioral, Parker Ryan Waynar, Micah James Williams, Marina Renee Erin Woodson, Austin Anthony Yates, Tyler Joseph Yeager, Emily Elise Yourish, Megan Grace Zaremski, Brooke Ann Zawalnicki, Shea Marie Zetwo, Charles Zubik IV.