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Valley News Dispatch

Kiski Area High School graduation

Valley News Dispatch | Wednesday, June 7, 2017, 11:35 p.m.
Michael Swensen | Tribune-Review
Senior Paige Horwatt, 17, fixes her cap before walking out onto the field to graduate from Kiski Area High School at Davis Field in Vandergrift on Wednesday, June 7, 2017.
Michael Swensen | Tribune-Review
Newly minted graduates of Kiski Area High School throw their caps in the air after the graduation ceremony at Davis Field in Vandergrift on Wednesday, June 7, 2017.
Michael Swensen | Tribune-Review
Bob Mann, 71, recieves his diploma from Kiski Area High School at Davis Field in Vandergrift on Wednesday, June 7, 2017. Mann dropped out of high school in the 1960s to enlist in the Navy during the Vietnam War.

Updated 3 hours ago

Here is the Kiski Area High School Class of 2017:

Brianna G. Abell, Olivia Nicole Albert, Jennifer N. Anderson, Courtney M. Andree, April Lynn Andreozzi, Erin Elizabeth Andrews, Morgan Arnold, Elizabeth L. Aston, Billy Nichole Atkinson, April Lynne Ayers, Taylor Katherine Baker, Nicholas A. Balant, Kylie Alece Ballard, Joshua Mathew Ban, Trevor A. Barr, Victoria W. Bash, Blaze Russell Bastin, Tyler Jonathan Baum.

Natalie Dawn Beaufort, Carley Ann Bell, Nicholas Patrick Bisceglia, Joseph Pierce Blumer, Nicholas Alexander Bono, Xena Michelle Bosworth, Zachary Daniel Bowers, Amy Jean Bowser, Mikayla Ann Boylstein, Tanner S Bracken, Jonathan James Bracy, Garrett Mark Brant-Nash, Raelynn Ganice Briggs, Sophia Kristine Brosko, Olivia Ann Brunermer, Megan Elizabeth Bumbarger, Amber L Bumbaugh, Tyler Eugene Burkett, Dakota Dolton Burns.

Anastasia Marie Calandrella, Patrick P. Calandrella, Lorenzo Enrico Camilli, Joseph Richard Caporali, Joshua Centorcelli, Shane Anthony Cessna, Braden Andrew Chetsko, Jacob M. Choltco, Emily Rose Cieslinski, Leta Nicole Cirigliano, Olyvia Clark, Karlin Valdis Clay, Noah Oddran Clayton, Jalen Michael Cloud, Seth E. Cody, Coltin William Cogley, Brandon Christopher Colaianni.

Joseph Ross Coniglio Jr., Adaline Grace Cook, Analise Biddle Cook, Evan Andrew Cooper, Alexandria C Corbin, Heidi Nicole Covey, Collin Cramer, Taylor Shea Craven, Michael J. Crocker, Kasey Nicole Cummings, Sarah E. Custer.

Elizabeth Marie Debich, Shannon Nicole DeForno, Maria Christine DiNunzio, Andre Lloyd Dixon, Madeline Rose Downey, Killian Francis Doyle, Caleb Robert Dull, Keith Ketonquot Dupree, Sarah Jane Ehn, Elizabeth Marie Ellenberger, Stephen James Emeigh Winkle, Gina Marie Emricko, Lucas Matthew Evanovich, Keath Brian Evans, Sean M. Fagan, Maura L. Fallone, Hunter Fazi, Alexander Dominic Ferraro, Stormie Ann Fish, Logan Charles Fletcher, Brittney L Franciscus.

Jamie Nicole Frank, Delino Frederick Franklin, Maleah René Frayne-Rowell, Nichole Elizabeth Gabrielli, Mollie Marie Gardina, Rachel M. Gartley, James Michael Gibbons III, Cody James Glasgow, Tori Noel Goch, Abra Roberta Gold, Abbey Goldstrom, Faith Naomi Gongaware, Jacob M. Goughenour, Alexandra Nicole Graf, Jasmyn Nicole Green, Emily Marie Gregory, Katelyn A. Gress, Tyler Jefffery Griffith.

Hayley Hackman, Keith Eric Hambersky, Cody T. Hanz, Kyle Russell Harris, Colton T. Hartill, Matthew Richard Hauber, Amanda Cheyenne Haught, Drew Kathleen Hawley, Matthew J Heavner, Alexandra Paige Heinle, Nathan Gregory Helmininack, Spencer Jean Hepler, Jason Eric Hessom Jr., Austin J. Hill, Alyssa Marie Hodnik, Nicholas Robert Holby, Sophie A. Holden, Paige Taylor Horwatt, Bailee Rene Hrobak, Nicholas Vincent Hurley, Marissa A. Johnson, Naudia Monet Johnson, Donovan A. Jones.

Joseph Alan Kalik, Regan Marie Kanner, Michael Charles Kardos, Eric W. Karenbauer, Cooper Joseph Kasper, Eric W. Kennedy, Camryn Maeve Kernan, Corie Juliann Kiebler, Nathan Kiebler, Scott L. Kifer II, Hayli R. King, Lindsey Makenna King, Charles Anthony Klazon Jr., Ariel C. Kline, Elizabeth Mary Kostie, Tiahna Marie Noel Kovarik, Melena Rose Kraus, Chase Douglas Kuhn.

Jessica Harley Kurtz, Jesse Lantz, Grace Catherine Larko, Nakeyya Diane Lawhorn, Jacob P. Levy, Ryann Renea Liberto, Abigail M. Lilja, Holly Jean Linder, Madison Diane Lizik, Melinda Sue Long, Nicholas Joseph Lookabaugh, Joshua Lorant, Zakory E. Lorent.

Kendra Carolyn Machak, Aysha Machi, Jacob H. Mac­Lean, Dylan James Magill, Austin M. Maldonado, David Lee Malizio, Connor T. Martin, John R. Marts, Sara Alexis Master, Michala Nichole Matter, Nickolas James McCullough, Alyssa Jeanne McFadden, Rachel Jane Mc­Kelvey, Max Mercurio, Zakary C. Metzler, Cameron James Mika, Cole Thomas Miller, Joseph C. Miller.

Krista Renee Mims, Krista Renee Mims, Breeonna Renee Minter, Nicholas Joseph Moglia, Cheyanne Lynn Montgomery, Emily Rae Moratti, Dalton C.B. Morton, Martina Nicole Mullen, Amanda Lee Munzek, Laura Elizabeth Murawski, Brad Thomas Nagy, Drake Alan Neumann.

Travis F. Olliver, Charles Gilbert Overly III, Brittany Nicole Palla, Tino Pasqualini, Hannah N Patterson, Jonathan Taylor Payne, Jacob N. Pecora, John A. Pellegrini Jr., Andrew J. Perry, Geno Petrarca, Karlie Rane Petroff, Madison Pearl Phillips, Tiffany Lee Pierce, Paul Pillart, Caylyn Marie Piovesan, Alyssa Ann Pisone, Madelyn Marie Pollick, Nicole Marie Poloff, Nicholas Mark Poskus, Lukas Hunter Prorok, Jaclyn Michele Prunty, Patrick Earl Ragan, Jessenia Leigh Ramer.

Mitchell Lewis Rapp, Zeth Charles Reber, Alexander David Ribar, Nicholas John Richard, Katie Elizabeth Ritenbaugh, Kristine Nichole Ritter, Courtney Rae Robinson, Sean William Roden, Kiya Michelle Romanek, Vincent Edward Romano, Mason Hunter Rupert, Morgan Lee Rupert, Nicole Russell.

Matthew Edward Samay, Charles A. Schachte II, Kylie McKenna Schafer, Tyler Lee Schafer, Jonathan Andrew Schofield, James Edward Schwab, Devin Douglas Seaholm, Marita Anne Seba, Katie. Sgourakis, Julie Ann Shannon, Sadie Jane Shannon, Tyler Scott Shannon, Casey Belle Sharek, Cheyanne Marie Shellhammer, Justin Eugene Shepherd, Megan Rose Shepler, Cayley Jordan Shirley, Jessica Renee Shoemaker, Natalie Elise Shoemaker, Danielle L. Shondelmyer, Korey R Shoupe, Dillon Jacob Shuster, Matthew James Siszka, Benjamin L Sites, Janel E Smail.

Amanda Marie Smith, Amanda Marie Smith, Cristopher A. Smith, Kyle Matthew Smith, Dylon Dakota Sparks, Thomas John Starr, Devonte Staten, Ean Gerrick Steele, Emma Grace Steele, Brandon Robert Stephens, Connor Slade Steuernagel, Travis Clayton Stover, Drake Andrew Strong, Kayla M. Stull, Nicholas Ryan Styslinger, Megan Elizabeth Sulava, Stephanie Suman, Brenden Scott Summerhill.

Jasmine Nicole Taylor, Amanda Marie Taylor, Jenna Celeste Teagarden, Peyton Brock Thomas, Mathew Robert Thompson, Alexander X. Tickle, Brandon Scott Towle, Helena Mary Townsend, Teige Frederick Townsend, Natalie G. Travaglia, Shawn Robert Uzmack, Mason Philip Valore, Joshua Robert Vanderpool, Cody Jack Ventrice, Jacob Allen Venturini, Robert J. Vermeulen.

Kyle Anthony Wadsworth, Nicholas Aaron Wallace, Casey W. Walt, Lina Wang, Anthony Warner, Jeremy Russell Weaver, Matthew Weister, Lauren E. Westcoat, Dalton L. Whitehead, Robert Clark Whitesell III, Denver C. Wiester, Emily Williams, Benjamin W. Wilson, Robert Duane Wiseman Jr., Sharmaine Divine Wonderling, Austin Mitchell Woods, Robert Francis Yamber Jr., Vanessa Jean Younkins, Nino Mateo Zalenski, Michael Patrick Zambotti, Mia Zanotti, Megan Brianne Zellsman, Clare Florence Ziemianski, Reed J. Ziemianski, Robert L. Mann.

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