Fox Chapel Area High School Class of 2018
Updated 18 hours ago
Here is the Fox Chapel Area High School Class of 2018:
David Ahlers, Syed Ahmad Al-Hussain, Daniel Allen, Nina Marie Amorose, Etta Marie Andrews, Lindsay Arnone, Andrew Auth, Sarah Baldwin, Anita Bargaje, Nikita Bargaje, Joseph Alexander Barrett, Kieran Bartels, Bailey Corrine Beal, Diana Beasley, Karissa Becer
Harley Christina Beckey, Olivia Bernacki, Emilia Bianchini, Larissa Bixler, Emma Watson Blaylock, Christopher Bonavita, Georgia Bordean, Liam Botos, Cole Bowman, Seth Bowman, Amanda Bozic, Jake T. Bozzo, Katherine Bozzone, Taylor Braun
Brandon Brewster, Emelyn Thoma Broniek, Alexander Bernard Brotsker, Luke Brown, Cash Joseph Brusco, Tsion Burch, Krystyna Burdelski, Erin Burkhart, Brea Burkovich, Reed Bursic, Isaac Caldwell, Emilia Cano-Czagany, Zachary Carcy, Samantha Carnevali, Aaron Carr
Cassidy May Carson, Dominic Christopher Charmello, Madeleine Chesek-Welch, Katherine Chomko, Lillian Cisek, Kira Sloane Clark, Abbe Cohen, Carson Cohen, Jesse Cohen, Jhair Colan, Cooper Collins, Taylor Collins, Hannah Conroy, Susan Copeland, Nolan Crocker, Kristen Cuda
Paul James Cullen, Fallon Curry, Sally Dean, Rossella DiMatteo, Alyssa Grace DiPaolo, Adam Dolhi, Jakob Dunn, Kathleen Marie Dunn, Jocelyn Marie Eckenrode, Margaret Edgecombe, Sean Patrick Ellis, Margeaux Essey, Theodore Crawford Faucher, Andrew Fedoush, Nicholas Matias Fennell
Dylan Michael Fera, Joslyn Filo, Andrew Fisher, Nikolas Kyriakos Fisher, Sara Fisher, Madelyn Flanagan, Jonathan Cooper Folkerts, Alessia Julia Fontecchio, Zachary Forbes-Restifo, Annamaria Fort, Sarah Fownes, Emma L. Francioni, Benjamin Franks-Meinert, Drew Franks-Meinert, Tessa Friday
Robert Friend, DaeVaughn Garner, Gage David Gauthier, Grant Geraci, Jason Gigler, Nicholas Roman Gizzo, Katherine Goodwin, Rachel Goodwin, Zachary Robert Goreczny, Jake Gottschalk, Taylor Grandizio, Trevor Gray, Morgann Green, Claudia Guerrieri, Mark Amedee Hagan
Brooke Louise Hagmaier, Brandon Hank, Scott Hastings, Troy Hazard, Lauren Heasley, Gwynneth Ann Heidinger, Jason Howard Hertzberg, Anna Hirsch, Tawnya Holben, Luke Hoover, Charles Anthony Howard-Carthorn, Caitlin Hudic, Kiran Emily Hughes, Gregory Humbert, Emma Humes
Khalid Ahmed Husain, Draydon Michael Jackson, Mia Jamiolkowski, Andrew Jeffrey, Hailey Johnson, Cody Jones, Eui Shin Jung, Won Ho Kang, Grant Karas, Katherine Kasavich, Lainey Kasian, Grace Katz, Elizabeth Kauma, Emily Kelly, Molly Elizabeth Kelly
Shania Khatri, Philip Kim, James Kirk, Gregory Kirklewski, Joseph Kirklewski, Julia Kisslinger, Julia Rose Kiszka, Jacob Klein, Grace Ann Knepshield, Nicholas Kosak, Cameron Krally, Seth Ronald Krhovsky, Shane Francis Krhovsky, Benjamin Kronman, William Hezekiah Kuhns
Julia Kust, Mark Kwiatkowski, Braddock Lalor, Charlotte Rose Landman, Toby Lazear, Margaret Lazzara, Harris William Lebovitz, Cara Levicoff, Jacob Levit, Charlotte Lewis, Elena Liberto, Matthew Ling, Albert Liu, Katherine Livingston, Dominique Alexis Lorch
Samuel Charles Lusk, Julianna Macdonald, Madeline Elizabeth Macek, Hunter Mahon, Ananya Malkani, Julie Mallinger, James Malone, Madison Marcussen, Cara Lynne Marino, Meredith Ann Massaro, Adam Mattioli, James McBriar, Carlye McCausland, John McDonough, Jacob McGowan
Domanic McGriff, Mary Katherine McIlroy, Shanna McKaveney, Aidan Robert McKelroy, Connor McNally, Mallory McNally, Patrick McQuade, Nathaniel Meth, Riley Michael, Alexander Miles, Rachel Miles, Caelan Miller, Jacob Miller, Michael Miller, Sadye Miller, Jacob Miske
Danica Vivette Moffitt, Samantha Lee Moltz, Morgan Monroe, Juan Pablo Morales, Kennedie Morris, Micah Cameron Morris, Hannah Morton, James Mosey, Elizabeth Mountz, Victoria Mountz, Ali Abdikadir Mugasa, Moulid Muhina, Humma Nadeem, Karissa Narad
Brittney Nicole Neal, Tom Ng, Justin Nguyen, Daniel Nichols, Kaitlin Nichols, Amos Nishimwe, Amanda Nord, Ian Nugent, Vincent Occorso, Robert Okunewick, Cassandra Oliva, Brianna Lynn Taylor O'Malley, Jacob Orban, Andreas Paljug, Sinhong Park
Rohan Mahendra Patil, Helen Grace Paulini, Anna Paviglianiti, Thomas Penland, Kayla Dawn Peterle, Katelyn Photopoulos, Christopher Michael Pignoli, Sydnee Pilarski, Abigail Pitcairn, Edward Matthew Podgorski, Abigail Pogue, Rebekah Polcyn, Maximillion Polster, Patrick Poznik, Lea Prato
Sara Puthenpurayil, Sophie Rabinowitz, Tyler Joseph Rapp, Kezia Anne Rebeiz, Christian Reiber, Paul Reiber, Casey Reiner, Jarad Joseph Reiss, Madelyn Rose Reuss, Kristin Rhodes, Emma Rice, Joshua Patrick Richey, Deirdre Roberts, Delaney Roberts, Cheyenne Rocco
Hunter Rocco, Jessica Rodrigues, Olivia Rubican, Emily Paige Ryan, Alexandra Sacre, Ryan Santilli, Cara Nicole Sauers, John Edward Saunders, Jeffrey David Savin, Michael Schilcher, Mia Catherine Schmidtetter, Lisa Marie Schmithorst, Nathan Michael Schmithorst, Ariel Schwartz, Jessica Schwartz
Sarah Seay, Alexa Selwood, Trisha Shah, Sarah Kenyon Sheerer, Bridget Shelestak, Tao Sheng, Mattheos Tedla Shiferaw, Alan Shtrahman, David Shtrahman, Sophia Siegle, Claudia Simon, Kurran Singh, Adam Skvorak, Brianna Smith, Charles Smith
Serena Smith, Elizabeth Sodini, Trisha Gayle Sosso, Eva Barry Speacht, Megan Lauren Stafford, Jonathan Stamy, Guinevere Gil Stearns, Devon Andrew Stein, Katrina Stevenson, Samuel Lee Stites, Sophia Mason Stokes, Lucy Jane Stone, David Sullivan, Justin Supsura, Marc Szalla
Julia Szymanski, William Tabor, Raymond Tarasi, Jordan Taxay, Brayden Jermaine Thomas, Dalton Thomas, George Hamilton Thompson, Eliana Tolentino, Arianna Skye Torkeo, Taylor Trasatti, Matthew Howard Treadwell, Anna Troyan, Ashley Trusiak, Noah Turowski, Anthony Upton
Nathan Paul VanDemark, Katherine Isabella Veter, Chase Villani, Alexander Vlahos, Bridget Xiang Wang, Ruopeng Wang, Paige Warneke, Briana Nicole Warner, Jacob Way, Kathryn Way, Jacob Wecht, Sofia Wedner, Ryan Ellsworth Weinberger, Danielle Werner, Molly Wiese
Paige Wilson, Victoria Winegarden, Andrew Witt, Max Alexander Wolfendale, Adam Woo, Jorgen Wu, Sai Yarlagadda, Tanvi Yende, Jordan Zacharias, Kacie Paige Zakin, Joseph Kelly Zappala, Hunter Zdobinski, Georgina Zimmerman, William Taylor Zytnick, Zachary Hunter Zytnick