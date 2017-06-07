Southmoreland graduates 143 seniors in Class of 2017
Updated 10 hours ago
Southmoreland High School held commencement ceremonies for 143 graduates on June 2, 2017.
The graduates are:
Chad Jacob Alcorn
Krista Dawn Allen
Rachael Danielle Aller
Caroline Leisel Bailey
Gretchan Joy Baker
Isaac Quinn Baker
Riley Jackson Banks
Luke Aaron Bennett
Desiree Lynn Bentz
Dillan L. Bergman
Claudia Jane Yessenia Bickerton
Zachary Shawn Bixler
Madesyn Leigh Bodenheimer
Donald Dean Bowman III
Joshua Martin Brinker
Benjamin Charles Brooks
Kaylee Ann Brosius
Aran Steven Brubacher
Caitlyn M. Brundege
Russel Stephan Burkholder III
Alexander Michael Busato
Justin N. Caruso
Sawyer Corban Clark
Pacey Alan Cramer
Julia Lynn Cummins
Kylie Elizabeth Diener
Marc Alexander Dillon
Kelsey Rhnee Dorman
Madison Marie Duffey
Zachary Gerald Earnesty
Charles McClelland Echard
Kayla Jane Enos
Taylor Ann Eutsey
Alexis Marie Evon
Quinn Susan Elizabeth Farrell
Jami Elizabeth Fisher
Keera Ann Frye
Lillian Grace Fullem
Rachel Lea Garstecki
Zackary Richard Garvin
Bailey Nicole Geehring
Jacob Daniel Gillum
Makayla Alizabeth Glass
Jacob Paul Graham
Cole M. Greco
James A. Greenawalt
Erica Michelle Grippo
Joshua Michael Guptill
Nathan Thomas Hamm
Shannon Renee Henry
Katlyn Diane Hernley
Ethan Dearl Hillegas
Jonathan David Hillegas
George Alfonso Hillen
Brendon Cole Hixson
Dominic Paul Holley
Richard William Hooper
Noah Keith House
Matthew David Huff
Anthony Joseph Hunt
Jessica Nichole Hunt
Corey Brenton Hyatt
Cameron Thomas Johnston
Caleb Corey Joyner-Gallentine
Lucas Martin Kaufman
Corey Thomas Keefer
Kaitlyn Ann Keefer
Vincent David Keffer
Alezza M. Kent
Sarah Marie King
Matthew Ronald Kinter
Odin Mellado Kjørlien
Daniel Bert Leasher II
Zakery Anthony Leighty
Nicholas Anthony LeRoy
Jacob Robert Lesniak
Joseph Thomas Levendosky
Kaeli Skye Levine
Mikayla Rae Lewandowski
Dustin C. Lewis
Krysteffer Scott Lewis
Nathanael Frost Lockhart
Elijah Thomas Magyor
Morgan Jean Matheny
Kacee Lea McKnight
Ian Matthew Megela
Zachary Scott Meyer
Rita Lauren Miller
Paige Marie Moore
Michael L. Moresea
Kylie Michelle Mulnix
Tyler Joseph Nelson
Adeline Tate Nicholson
Jacob V. Opalinski
Christopher A. Osniak
Casie Dawn Marie Overly
Kira Nicole Overly
Emily Iris Peters
Zachary Adam Peters
Thomas Hunter Pisula
Brianna Isabel Polovina
Olivia Elise Porter
Elise Proch
Adam James Reynolds
Haylie Mae Reynolds
Mikayla Dianne Rhodes
Kevin Andrew Richards
Connor Lee Riley
Emily Susan Ritenour
Joshua Martin Rizza
Nathaniel J. Rizza
Haley Marie Rollinson
Amanda Rae Rother
Shelby Ray Sager
Tanner James Schwartz
Jessica Marie Sethman
John B. Severi III
Skyler Jean Shipley
Jake T. Shirley
Chelsea Nicole Smith
Bailey Allen Stapleton
Logan Joseph Stoner
Jessica Lee Stouffer
Ian Michael Stupalsky
Aarron M. Townsend
Caitlyn M. Troisi
Savannah Lee Urie
Austin Bruce Vance
Howard Edward VanDyke, Jr.
Haley M. VanNorman
Amber Melissa Vanorsdale
Justin Nathan Vargo
Haley Marissa Vernon
Gavin Sage Wadyko
Jennifer Maria Linnea Wåhlin
Kaitlyn Marie Walch
Jacob Michael Wallace
Samuel Christopher Wesolowski
Tessa Lynn Wilkins
Dylan E. Willard
Alexis Edith Williams
Megan Anne Williams
Harley Kristine Wiltrout
Matthew Guerry is a Tribune-Review staff writer. Reach him at 724-850-2122, mguerry@tribweb.com, or via Twitter at @MattGuerry.