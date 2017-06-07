Subscribe Place Ad Buy Trib Photos Sportstalk Contests
Jobs Homes Autos Classifieds
Trib Total Media Contact Us
ShareThis Page
Westmoreland

Southmoreland graduates 143 seniors in Class of 2017

Matthew Guerry | Wednesday, June 7, 2017, 4:36 p.m.
Kyle Hodges
Southmoreland High School

Updated 10 hours ago

Southmoreland High School held commencement ceremonies for 143 graduates on June 2, 2017.

The graduates are:

Chad Jacob Alcorn

Krista Dawn Allen

Rachael Danielle Aller

Caroline Leisel Bailey

Gretchan Joy Baker

Isaac Quinn Baker

Riley Jackson Banks

Luke Aaron Bennett

Desiree Lynn Bentz

Dillan L. Bergman

Claudia Jane Yessenia Bickerton

Zachary Shawn Bixler

Madesyn Leigh Bodenheimer

Donald Dean Bowman III

Joshua Martin Brinker

Benjamin Charles Brooks

Kaylee Ann Brosius

Aran Steven Brubacher

Caitlyn M. Brundege

Russel Stephan Burkholder III

Alexander Michael Busato

Justin N. Caruso

Sawyer Corban Clark

Pacey Alan Cramer

Julia Lynn Cummins

Kylie Elizabeth Diener

Marc Alexander Dillon

Kelsey Rhnee Dorman

Madison Marie Duffey

Zachary Gerald Earnesty

Charles McClelland Echard

Kayla Jane Enos

Taylor Ann Eutsey

Alexis Marie Evon

Quinn Susan Elizabeth Farrell

Jami Elizabeth Fisher

Keera Ann Frye

Lillian Grace Fullem

Rachel Lea Garstecki

Zackary Richard Garvin

Bailey Nicole Geehring

Jacob Daniel Gillum

Makayla Alizabeth Glass

Jacob Paul Graham

Cole M. Greco

James A. Greenawalt

Erica Michelle Grippo

Joshua Michael Guptill

Nathan Thomas Hamm

Shannon Renee Henry

Katlyn Diane Hernley

Ethan Dearl Hillegas

Jonathan David Hillegas

George Alfonso Hillen

Brendon Cole Hixson

Dominic Paul Holley

Richard William Hooper

Noah Keith House

Matthew David Huff

Anthony Joseph Hunt

Jessica Nichole Hunt

Corey Brenton Hyatt

Cameron Thomas Johnston

Caleb Corey Joyner-Gallentine

Lucas Martin Kaufman

Corey Thomas Keefer

Kaitlyn Ann Keefer

Vincent David Keffer

Alezza M. Kent

Sarah Marie King

Matthew Ronald Kinter

Odin Mellado Kjørlien

Daniel Bert Leasher II

Zakery Anthony Leighty

Nicholas Anthony LeRoy

Jacob Robert Lesniak

Joseph Thomas Levendosky

Kaeli Skye Levine

Mikayla Rae Lewandowski

Dustin C. Lewis

Krysteffer Scott Lewis

Nathanael Frost Lockhart

Elijah Thomas Magyor

Morgan Jean Matheny

Kacee Lea McKnight

Ian Matthew Megela

Zachary Scott Meyer

Rita Lauren Miller

Paige Marie Moore

Michael L. Moresea

Kylie Michelle Mulnix

Tyler Joseph Nelson

Adeline Tate Nicholson

Jacob V. Opalinski

Christopher A. Osniak

Casie Dawn Marie Overly

Kira Nicole Overly

Emily Iris Peters

Zachary Adam Peters

Thomas Hunter Pisula

Brianna Isabel Polovina

Olivia Elise Porter

Elise Proch

Adam James Reynolds

Haylie Mae Reynolds

Mikayla Dianne Rhodes

Kevin Andrew Richards

Connor Lee Riley

Emily Susan Ritenour

Joshua Martin Rizza

Nathaniel J. Rizza

Haley Marie Rollinson

Amanda Rae Rother

Shelby Ray Sager

Tanner James Schwartz

Jessica Marie Sethman

John B. Severi III

Skyler Jean Shipley

Jake T. Shirley

Chelsea Nicole Smith

Bailey Allen Stapleton

Logan Joseph Stoner

Jessica Lee Stouffer

Ian Michael Stupalsky

Aarron M. Townsend

Caitlyn M. Troisi

Savannah Lee Urie

Austin Bruce Vance

Howard Edward VanDyke, Jr.

Haley M. VanNorman

Amber Melissa Vanorsdale

Justin Nathan Vargo

Haley Marissa Vernon

Gavin Sage Wadyko

Jennifer Maria Linnea Wåhlin

Kaitlyn Marie Walch

Jacob Michael Wallace

Samuel Christopher Wesolowski

Tessa Lynn Wilkins

Dylan E. Willard

Alexis Edith Williams

Megan Anne Williams

Harley Kristine Wiltrout

Matthew Guerry is a Tribune-Review staff writer. Reach him at 724-850-2122, mguerry@tribweb.com, or via Twitter at @MattGuerry.

TribLIVE commenting policy

You are solely responsible for your comments and by using TribLive.com you agree to our Terms of Service.

We moderate comments. Our goal is to provide substantive commentary for a general readership. By screening submissions, we provide a space where readers can share intelligent and informed commentary that enhances the quality of our news and information.

While most comments will be posted if they are on-topic and not abusive, moderating decisions are subjective. We will make them as carefully and consistently as we can. Because of the volume of reader comments, we cannot review individual moderation decisions with readers.

We value thoughtful comments representing a range of views that make their point quickly and politely. We make an effort to protect discussions from repeated comments either by the same reader or different readers

We follow the same standards for taste as the daily newspaper. A few things we won't tolerate: personal attacks, obscenity, vulgarity, profanity (including expletives and letters followed by dashes), commercial promotion, impersonations, incoherence, proselytizing and SHOUTING. Don't include URLs to Web sites.

We do not edit comments. They are either approved or deleted. We reserve the right to edit a comment that is quoted or excerpted in an article. In this case, we may fix spelling and punctuation.

We welcome strong opinions and criticism of our work, but we don't want comments to become bogged down with discussions of our policies and we will moderate accordingly.

We appreciate it when readers and people quoted in articles or blog posts point out errors of fact or emphasis and will investigate all assertions. But these suggestions should be sent via e-mail. To avoid distracting other readers, we won't publish comments that suggest a correction. Instead, corrections will be made in a blog post or in an article.