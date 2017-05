High school scores and schedules for May 18

Sign up for one of our email newsletters.

High schools

Baseball

WPIAL playoffs

Class 6A

Quarterfinals

Monday's schedule

Pine-Richland (15-4) vs. Plum (14-6) at West Mifflin, 4:30 p.m.; Bethel Park (13-8) vs. Mt. Lebanon (13-8) at Upper St. Clair, 7 p.m.; Canon-McMillan (13-5) vs. Penn-Trafford (11-9) at Upper St. Clair, 4:30 p.m.; Norwin (14-3) vs. North Allegheny (13-6) at Shaler, 4:30 p.m.

Class 5A

Quarterfinals

Tuesday's schedule

West Allegheny (18-1) vs. Franklin Regional (12-6) at Burkett Park, 7 p.m.; Mars (12-5) vs. Moon (13-6) at North Allegheny, 4 p.m.; Latrobe (17-2) vs. Montour (10-7) at Hempfield, 4:30 p.m.; North Hills (16-3) vs. Chartiers Valley (12-8) at West Mifflin, 2 p.m.

Class 4A

Quarterfinals

Monday's schedule

Blackhawk (18-2) vs. Ringgold (13-5) at North Allegheny, 7 p.m.; Deer Lakes (14-5) vs. Quaker Valley (10-7) at Gateway, 6:30 p.m.; Knoch (15-4) vs. Hopewell (12-9) at Fox Chapel, 4:30 p.m.; South Park (18-2) vs. New Castle (13-8) at Shaler, 2 p.m.

Class 3A

Quarterfinals

Tuesday's schedule

Riverside (15-1) vs. Burrell (10-7) at Seneca Valley, 4:30 p.m.; Brownsville (13-3) vs. South Side Beaver (10-10) at Peterswood Park, 7 p.m.; Steel Valley (16-3) vs. Ellwood City (12-9) at Burkett Park, 2 p.m.; Mt. Pleasant (11-5) vs. Shady Side Academy (7-10) at Hempfield, 2 p.m.

Class 2A

Quarterfinals

Monday's schedule

Serra Catholic (19-1) vs. Cardinal Wuerl North Catholic (12-9) at Gateway, 4 p.m.; Brentwood (14-2) vs. Freedom (14-4) at Upper St. Clair, 2 p.m.; California (17-2) vs. Neshannock (15-6) at Peterswood Park, 4:30 p.m.; Our Lady of the Sacred Heart (15-4) vs. Bishop Canevin (10-6) at Burkett Park, 4:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Tuesday's schedule

Vincentian Academy (12-5) vs. Greensburg Central Catholic (10-4) at Fox Chapel, 2 p.m.; Jefferson-Morgan (11-5) vs. Sewickley Academy (11-5) at Peterswood Park, 2 p.m.; Eden Christian Academy (13-3) vs. Jeannette (12-6) at Hampton, 4 p.m.; Rochester (11-5) vs. Union (9-6) at Seneca Valley, 2 p.m.

District 6 playoffs

Class 6A

First round

Monday's schedule

Mifflin County (8-11) at Altoona (10-9), 4 p.m.

Bye: State College (9-10)

Class 5A

Championship

May 27 schedule

Site and time TBD

Hollidaysburg (16-1) vs. Central Mountain (13-7)

Class 4A

First round

Thursday's result

Bellefonte 12, Greater Johnstown 1

Byes: Somerset (13-6), Forest Hills (14-5), Bedford (12-5)

Semifinals

Monday's schedule

Bellefonte (10-8) at Somerset (13-6), 4 p.m.; Bedford (12-5) at Forest Hills (14-5), 4 p.m.

Class 3A

First round

Friday's schedule

Ligonier Valley (12-7) at Central (17-2), 4 p.m.; West Shamokin (12-4) at Philipsburg-Osceola (11-6), 4 p.m.; Juniata (12-4) at Mount Union (14-4), 4 p.m.; Huntingdon (10-7) at Penn Cambria (11-4), 4 p.m.

Class 2A

First round

Friday's schedule

Northern Cambria (8-6) at Blairsville (13-3), 4 p.m.

Saturday's schedule

Moshannon Valley (8-9) at Portage (15-3), 1 p.m.; Southern Huntingdon (13-5) at Bishop McCort (10-7), 7 p.m.; Bishop Guilfoyle (11-7) at Bellwood-Antis (13-4), 1 p.m.

Class A

First round

Friday's schedule

Blacklick Valley (7-9) at Saint Joseph's (10-4), 4 p.m.

Saturday's schedule

Claysburg-Kimmel (9-10) at Ferndale (11-6), noon; Conemaugh Valley (7-12) at Homer-Center (15-3), 4 p.m.

Bye: Juniata Valley (16-2)

Lacrosse

WPIAL playoffs

Boys

Class AAA

Quarterfinals

Thursday's results

Mt. Lebanon 9, North Allegheny 6

Peters Township 11, Pine-Richland 10

Shady Side Academy 12, Seneca Valley 11

Upper St. Clair 11, Bethel Park 3

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

Mt. Lebanon (10-6) vs. Upper St. Clair; Peters Township (14-4) vs. Shady Side Academy (12-5)

Class AA

Quarterfinals

Thursday's results

Cardinal Wuerl North Catholic 11, Moon 10 (OT)

Hampton 10, Chartiers Valley 5

Mars 18, Knoch 4

Quaker Valley 17, Indiana 4

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

Mars (15-2) vs. Hampton; Quaker Valley (12-1) vs. Cardinal Wuerl North Catholic (12-4)

Girls

WPIAL playoffs

Class AAA

Semifinals

Monday's schedule

Fox Chapel (19-0) vs. Seneca Valley (14-4) at Mars, 7:30 p.m.; Mt. Lebanon (15-2) vs. Pine-Richland (14-4) at Mars, 6 p.m.

Class AA

Semifinals

Monday's schedule

Quaker Valley (15-0) vs. Oakland Catholic (8-2) at North Allegheny, 4:30 p.m.; Hampton (18-1) vs. Franklin Regional (16-2) at North Allegheny, 6 p.m.

Softball

WPIAL playoffs

Class 6A

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

Hempfield (21-0) vs. North Allegheny (13-7); Baldwin (13-3) vs. Latrobe (12-7)

Class 5A

Quarterfinals

Thursday's results

Albert Gallatin 9, Penn-Trafford 5

Montour 7, Connellsville 3

Moon Area vs. Franklin Regional, ppd.

West Allegheny 7, Plum 0

Monday's schedule

Moon (11-4) vs. Franklin Regional (14-5) at West Allegheny, 4 p.m.

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

West Allegheny (19-1) vs. Montour (14-7); Albert Gallatin (18-3) vs. Moon/Franklin Regional

Class 4A

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

Yough (16-2) vs. Ambridge (12-3); Belle Vernon (17-1) vs. Mt. Pleasant (12-2)

Class 3A

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

Ellwood City (16-0) vs. Southmoreland (11-6); South Park (16-2) vs. Deer Lakes (14-1)

Class 2A

Quarterfinals

Thursday's results

Chartiers-Houston 7, Mohawk 6

Frazier 7, Laurel 6

Seton-La Salle 8, Shenango 3

South Side Beaver 9, Serra Catholic 0

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

South Side Beaver (16-2) vs. Chartiers-Houston (16-3); Frazier (16-2) vs. Seton-La Salle (12-4)

Class A

Quarterfinals

Thursday's results

Carmichaels 12, St. Joseph 0

Leechburg 15, California 2

Monessen 19, Sewickley Academy 3

West Greene 17, Bishop Canevin 0

Semifinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBD

West Greene (20-1) vs. Leechburg (14-2); Carmichaels (16-5) vs. Monessen (15-5)

District 6 playoffs

Class 6A

First round

Monday's schedule

State College (6-12) at Altoona (7-8), 4 p.m.

Bye: Mifflin County (15-4)

Class 5A

First round

Monday's schedule

Hollidaysburg (0-14) at DuBois (8-7), 4 p.m.

Bye: Central Mountain (11-5)

Class 4A

First round

Monday's schedule

Huntingdon (8-8) at Bellefonte (13-4), 4 p.m.; Greater Johnstown (12-4) at Somerset (15-3), 4 p.m.

Class 3A

First round

Monday's schedule

Cambria Heights (13-3) at Ligonier Valley (18-2), 4 p.m.; Bald Eagle (11-5) at Penn Cambria (18-2), 4 p.m.; West Shamokin (11-6) at Philipsburg-Osceola (13-3), 4 p.m.

Bye: Central (17-2)

Class 2A

First round

Monday's schedule

Bellwood-Antis (9-9) at Conemaugh Valley (17-0), 4 p.m.; Bishop McCort (9-8) at West Branch (12-6), 4 p.m.; Marion Center (11-7) at Northern Cambria (13-2), 4 p.m.; Southern Huntingdon (7-7) at Mount Union (16-2), 4 p.m.

Class A

First round

Monday's schedule

Portage (8-9) at Homer-Center (9-7), 4 p.m.; Blacklick Valley (8-10) at Bishop Carroll (9-8), 4 p.m.; Moshannon Valley (6-9) at Claysburg-Kimmel (12-6), 4 p.m.

Bye: Glendale (13-4)

Tennis

PIAA playoffs

Boys

Class AAA

Quartefinals

Friday's schedule

Fox Chapel vs. Great Valley at Hershey Racquet Club, 5 p.m.

Class AA

Lancaster Country Day vs. Indiana at Hershey Racquet Club, 8 a.m.; Wyoming Seminary vs. Quaker Valley at Hershey Racquet Club, 9:30 a.m.; Moravian Academy vs. Sewickley Academy at Hershey Racquet Club, 12:30 p.m.

Track and field

Thursday's results

WPIAL championships

At Baldwin

Boys

Class AAA

100 (11.10): 1. Isaac Elliot, Ambridge, 10.74; 2. Darius Wise, Beaver, 10.83; 3. James Krandel, Bethel Park, 10.97; 4. Eudel Moreta, Hempfield, 11.03; 5. Daequan Hardy, Penn Hills, 11.24; 6. Zach Wagner, Thomas Jefferson, 11.26; 7. Zane Dudek, Armstrong, 11.28; 8. Kamden Martin, Canon-McMillan, 11.29

200 (22.50): 1. Zach Wagner, Thomas Jefferson, 22.37; 2. Gianni Rizzo, Norwin, 22.49; 3. Tyrese Kohlman, Franklin Regional, 22.62; 4. Brian Vandusen, Ringgold, 22.69; 5. Zack Carl, Latrobe, 22.70; 6. Tyler Wallace, Beaver, 22.71; T7. Shamar Hall, New Castle, 22.90; T7. Octavius Vasser, Ringgold, 22.90

400 (50.09): 1. Isaac Elliot, Ambridge, 48.99; 2. Nicholas Coleman, Norwin, 49.03; 3. Eudel Moreta, Hempfield, 49.74; 4. Zakharee Williams, Latrobe, 49.76; 5. Ziggy Patterson, West Mifflin, 50.12; 6. Carl Mitchell, Latrobe, 50.50; 7. Parker Laughlin, Seneca Valley, 50.60; 8. Logan Crise, Highlands, 51.02

800 (1:57.32): 1. Nick Wagner, Penn-Trafford, 1:53.69; 2. Isaiah Bailey, Penn Hills, 1:54.05; 3. Matt Busche, Franklin Regional, 1:55.93; 4. Nick Gabrielli, Kiski Area, 1:56.07; 5. Nate Everhardt, Mt. Lebanon, 1:57.23; 6. Frankie King, Greensburg Salem, 1:57.56; 7. Elias Zajicek, Chartiers Valley, 1:57.74; 8. Silas Mays, South Fayette, 1:57.74

1,600 (4:24.22): 1. Le'Shawn Huff, New Castle, 4:24.18; 2. Sam Snodgrass, South Fayette, 4:24.34; 3. Joey Gatti, Central Catholic, 4:25.89; 4. Cameron Binda, Greensburg Salem, 4:26.73; 5. Mark Brown, Greensburg Salem, 4:32.42; 6. Sam Owori, Seneca Valley, 4:32.64; 7. Cam Phillips, North Allegheny, 4:35.24; 8. Connor Volk-Klos, Mars, 4:35.57

3,200 (9:31.71): 1. Noah Beveridge, Butler, 9:20.85; 2. Trey Razanauskas, Seneca Valley, 9:25.65; 3. Casey Conboy, Baldwin, 9:30.34; 4. Mark Provenzo, Franklin Regional, 9:31.05; 5. Aaron Pfeil, South Fayette, 9:33.17; 6. Daniel McGoey, North Allegheny, 9:36.97; 8. Czar Tarr, Chartiers Valley, 9:38.87

110 hurdles (15.10): 1. Ayden Owens, North Allegheny, 14.19; 2. Cameron Drake, Central Valley, 15.29; 3. Mike Yakich, Hampton, 15.36; 4. Zion Burrell-Hall, Gateway, 15.42; 5. Tanner Douglas, Pine-Richland, 15.42; 6. Sven Rabshal, Laurel Highlands, 15.47; 7. John Franklin, Shaler, 15.50; 8. Hunter Martin, Belle Vernon, 15.50

300 hurdles (39.80): 1. Ayden Owens, North Allegheny, 38.16; 2. Damion Reed, Gateway, 39.18; 3. Arlen Hooks, Baldwin, 39.79; 4. Luke Meckler, Pine-Richland, 39.89; 5. Pedro Schmidt, Norwin, 40.24; 6. Tanner Stark, Franklin Regional, 40.51; 7. Jonathan Devine, Elizabeth Forward, 40.59; 8. C.J. Burawa, Blackhawk, 41.15

400 relay (43.25): 1. Bethel Park (Ken Barnhart, James Krandel, Terron Murphy, Zach Taylor, Jehvonn Lewis), 42.64; 2. Latrobe, 42.64; 3. Norwin, 42.94; 4. West Mifflin, 42.98; 5. Gateway, 43.17; 6. Pine-Richland, 43.26; 7. Penn Hills, 43.30; 8. Beaver, 43.31

1,600 relay (3:24.03): 1. Norwin (Nicholas Coleman, Logan Huss, Gianni Rizzo, Kyle Turcovsky), 3:20.24; 2. Penn Hills, 3:20.78; 3. Seneca Valley, 3:20.97; 4. Latrobe, 3:21.85; 5. West Mifflin, 3:23.46; 6. Beaver, 3:23.57; 7. North Allegheny, 3:24.65; 8. Gateway, 3:25.79

3,200 relay (8:02.04): 1. Seneca Valley (Luke Bellack, Alex Dixon, Seth Ketler, Sam Owori, Evan Dils, Parker Laughlin), 7:52.07; 2. Greensburg Salem, 7:52.92; 3. Franklin Regional, 7:55.59; 4. North Allegheny, 8:00.71; 5. Indiana, 8:01.73; 6. Butler, 8:02.82; 7. Mt. Lebanon, 8:07.60; 8. New Castle, 8:13.58

Long jump (22-0): 1. Ayden Owens, North Allegheny, 23-5.75; 2. Harvey Kane, Upper St. Clair, 23-1; 3. Zach Taylor, Bethel Park, 22-11.25; 4. Rodney Thomas, Central Catholic, 22-9.5; 5. Zack Randolph, Pine-Richland, 22-8; 6. Jason Goodman, Hampton, 22-3.5; 7. Brian Vandusen, Ringgold, 22-1.5; 8. Darius Wise, Beaver, 22-1

Triple jump (45-0): 1. Jason Goodman, Hampton, 45-8.75; 2. Jacob Shedd, Franklin Regional, 45-7.5; 3. Michael Bagwell, Shaler, 44-1.5; 4. Rodney Thomas, Central Catholic, 44-7.75; 5. Luke Meindl, North Allegheny, 44-3; 6. Jaden Rouse, Penn Hills, 43-9.25; 7. Courtney Jackson, Gateway, 43-5.75; 8. Corey Thomas, Central Catholic, 43-0.5

High jump (6-5): 1. Emmanuel Mitchell, Penn Hills, 6-6; 2. Mason Ventrone, Mt. Lebanon, 6-3; 3. Harvey Kane, Upper St. Clair, 6-3; 4. Nicolas Stiffler, Penn-Trafford, 6-3; 5. Dylan Kantz, Norwin, 6-3; 6. Gavin Thomson, Central Catholic, 6-3; 7. Deotis Powell, West Mifflin, 6-1; T8. Taylor Hudzicki, Indiana, 6-1; T8. Jimmy Hibbard, Mars, 6-1; T8. Sven Rabshal, Laurel Highlands, 6-1

Shot put (52-0): 1. Jordan Geist, Knoch, 73-10.75*; 2. Alex Murray, Hempfield, 51-5; 3. Zach Gehm, Seneca Valley, 50-6; 4. Ryan DeBoer, Seneca Valley, Seneca Valley, 50-3; 5. James Pollock, Upper St. Clair, 50-2.25; 6. Sam Mastro, South Fayette, 50; 7. Bailey O'Malley, Baldwin, 49-5.5; 8. Doug Halo, Peters Township, 46-11

Discus (153-0): 1. Jordan Geist, Knoch, 208-7*; 2. Jacob White, Central Valley, 177-2; 3. Zach Gehm, Seneca Valley, 170-7; 4. Alex Murray, Hempfield, 155-6; 5. Jake Herron, Belle Vernon, 153-7; 6. Daniel McGeough, Chartiers Valley, 145-8; 7. Ryan DeBoer, Seneca Valley, 142-9; 8. Louie Krivanek, Canon-McMillan, 137-7

Javelin (178-0): 1. Hayden Fox, Hempfield, 202-10; 2. Austin Butler, Latrobe, 197-5; 3. John Guseman, Uniontown, 192-2; 4. Ethan Trehar, Ambridge, 189-9; 5. Daniel Jacobs, Elizabeth Forward, 183-7; 6. Jack Cook, Seneca Valley, 180; 7. Logan Richards, Baldwin, 161-7; 8. Caleb Baxter, Butler, 157-10

Pole vault (14-3): 1. Nick Lachut, Baldwin, 14-9; 2. Dave Johnston, Baldwin, 14-6; 3. Zach Sattiaux, Hempfield, 14-6; 4. Hayden Fox, Hempfield, 14-3; 5. Jono Pelusi, North Allegheny, 14-3; 6. Jack Codispot, Butler, 13-9; T7. Anthony Wells, Peters Township, 13-9; T7. Luke Franc, North Hills, 13-9

*The top four finishers and those who meet the qualifying standard automatically qualify for the PIAA meet.

Class AA

100 (11.30): 1. Antwan Brooks, Aliquippa, 11.09; 2. Marlin Devonshire, Aliquippa, 11.29; 3. Dantae Ranieri, Hopewell, 11.31; 4. Jonathan Morris, The Neighborhood Academy, 11.36; 5. Dom Data, Shenango, 11.42; 6. Jack Ryan, Burrell, 11.46; 7. Quran Powe, Keystone Oaks, 11.49; 8. Joseph Kearney, Cardinal Wuerl North Catholic, 11.87.

200 (22.88): 1. Antwan Brooks, Aliquippa, 22.58; 2. Dillon Butz-Retzer, Apollo-Ridge, 22.94; 3. Dom Data, Shenango, 23.19; 4. Jack Ryan, Burrell, 23.26; 5. Anthony Milliner, New Brighton, 23.29; 6. Avery Boea-Gisler, Serra Catholic, 23.75; 7. Brenden Johnson, New Brighton, 23.81; 8. Jonathan Morris, The Neighborhood Academy, 23.92.

400 (50.70): 1. Dillon Butz-Retzer, Apollo-Ridge, 50.25; 2. Avery Boea-Gisler, Serra Catholic, 50.29; 3. Elijah Thomas, Avonworth/Northgate, 50.29; 4. Michael Allen, Avonworth/Northgate, 50.38; 5. Branden Carter, Aliquippa, 50.52; 6. Parker Redcross, Quaker Valley, 50.58; 7. Justin Huss, Derry, 51.93; 8. Dorian Bowie, Brentwood, 52.07.

800 (1:59.70): 1. Robert Reichenbaugh, Freeport, 1:58.30; 2. Brandon Anglemyer, South Side Beaver, 1:59.51; 3. Jarrett Boyd, Freedom, 2:00.48; 4. Cole Cejer, Our Lady of Sacred Heart, 2:00.49; 5. Kenny Azzarello, Avonworth/Northgate, 2:01.01; 6. Gordon Pollock, Winchester Thurston, 2:02.38; 7. Josh Yourish, Deer Lakes, 2:02.85; 8. Christopher Kocent, Our Lady of Sacred Heart,

1,600 (4:31.13): 1. Tristan Forsythe, Winchester Thurston, 4:16.78; 2. Ben Bumgarner, Waynesburg Central, 4:17.55; 3. Zach Skolnekovich, Quaker Valley, 4:20.44; 4. Gordon Pollock, Winchester Thurston, 4:30.27; 5. Jarrett Boyd, Freedom, 4:32.05; 6. Billy Lott, Ellwood City, 4:33.65; 7. Zack Skrabski, South Park, 4:39.80; 8. Ben Clouse, Sewickley Academy, 4:40.88.

3,200 (9:48.01): 1. Zach Skolnekovich, Quaker Valley, 9:32.61; 2. Ben Bumgarner, Waynesburg Central Catholic, 9:50.22; 3. Ben Littmann, Winchester Thurston, 9:54.20; 4. Griffin Mackey, Sewickley Academy, 9:57.01; 5. Ben Barnes, Riverview, 10:01.17; 6. Shaun Hay, Winchester Thurston, 10:07.45; 7. John Reed, Aquinas Academy, 10:09.46; 8. Jake Smiley, Quaker Valley, 10:09.84.

110 hurdles (15.50): 1. James Thomas, Union, 15.15; 2. Daniel Layton, Waynesburg Central, 15.48; 3. Ryan Bredl, Mohawk, 15.59; 4. Shawn Broadway, Derry, 15.69; 5. Sam Hartman, South Park, 15.71; 6. Gary Raymond, South Park, 15.71; 7. Austin Seik, South Side Beaver, 15.86; 8. Patrick Banze, Vincentian Academy, 15.97.

300 hurdles (40.80): 1. Calvin Wetzel, Riverside, 39.98; 2. Shawn Broadway, Derry, 39.99; 3. Michael Tomlin, Shady Side Academy, 40.57; 4. Jeremy Spicher, Riverside, 40.78; 5. Sam Hartman, South Park, 41.38; 6. Javin Melvin, Freedom, 41.70; 7. Patrick Banze, Vincentian Academy, 41.91; 8. Luke Kennedy, Freeport, 42.16.

400 relay (44.30): 1. Aliquippa (Antwan Brooks, Branden Carter, Marlin Devonshire, Daevon Harris), 42.86; 2. Avonworth/Northgate, 43.88; 3. Hopewell, 44.34; 4. Brentwood, 44.35; 5. Quaker Valley, 44.35; 6. Burrell, 44.54; 7. Keystone Oaks, 44.56; 8. Southmoreland, 44.85.

1,600 relay (3:29.60): 1. Avonworth/Northgate (Michael Allen, Kenny Azzarello, Noah Clickett, Jacob Noethiger), 3:25.86; 2. Riverside, 3:26.31; 3. Derry, 3:26.65; 4. Quaker Valley, 3:26.73; 5. Mohawk, 3:28.10; 6. Our Lady of Sacred Heart, 3:30.23; 7. Freedom, 3:31.32; 8. Freeport, 3:32.71.

3,200 relay (8:15.55): 1. Freeport (Johnathan Asay, Kevin Lynch, Alec Parker, Robert Reichenbaugh), 8:15.16; 2. Sewickley Academy, 8:16.77; 3. McGuffey, 8:22.54; 4. Avonworth/Northgate, 8:25.56; 5. Deer Lakes, 8:25.93; 6. Our Lady of Sacred Heart, 8:29.96; 7. Riverview, 8:36.42; 8. Riverside, 8:38.78.

Long jump (21-6): 1. Dantae Ranieri, Hopewell, 23-0*; 2. Santino Guandolo, Freedom, 21-10.75; 3. James Thomas, Union, 21-10.25; 4. Anthony Milliner, New Brighton, 21-8; 5. Adam Walker, Riverview, 21-5.25; 6. Darius Johnson, Valley, 21-4.5; 7. Avante McKenize, Aliquippa, 21-3; 8. Joseph Kearney, Cardinal Wuerl North Catholic, 21-2.25.

Triple jump (44-0): 1. Anthony Milliner, New Brighton, 47-7.5*, 2. Isaiah Robinson, Washington, 46-7.5; 3. James Thomas, Union, 44-8.25; 4. Derek Lockhart, South Allegheny, 42-9.25; 5. Jason Kraner, Shenango, 42-5; 6. Avante McKenize, Aliquippa, 42-4.75; 7. Jesse Fornataro, Riverside, 42-3; 8. Dorian Epps, Winchester Thurston, 41-9.75.

High jump (6-4): 1. Darius Johnson, Valley, 6-5; 2. Chad Mariotti, New Brighton, 6-5; 3. Dantae Ranieri, Hopewell, 6-4; 4. Austin Walters, Burgettstown, 6-2; 5. James Thomas, Union, 6-2; 6. Anthony Milliner, New Brighton, 6-2; 7. Vinnie Keffer, Southmoreland, 6-2; 8. Mark Febinger, Deer Lakes, 6-0.

Shot put (50-3): 1. Lance Fisher, Riverside, 53-1; 2. Marko Olivarez, McGuffey, 46-6; 3. Austin Kemp, Freeport, 45-9; 4. Gio Segura, Brentwood, 45-6; 5. Jackson Hoey, Quaker Valley, 45-4.5; 6. Jacob Cavallo, Chartiers-Houston, 43-1.5; 7. Tim Mazzarini, Keystone Oaks, 43-0.75; 8. Levi Graft, Yough, 42-9.5.

Discus (148-0): 1. Lance Fisher, Riverside, 151-5; 2. Alex Pherson, Shenango, 148-3; 3. Dom Lagnese, Quaker Valley, 145-6; 4. Noah Drudy, Hopewell, 142-11; 5. Matt Hudson, Laurel, 138-9; 6. Devon Brown, Fort Cherry, 135-1; 7. Gio Segura, Brentwood, 132-8; 8. Jackson Hoey, Quaker Valley, 127-3.

Javelin (176-0): 1. Noah Drudy, Hopewell, 187-5; 2. Zach Baum, Derry, 178-8; 3. Devon Brown, Fort Cherry, 166-2; 4. Keith Kalp, Mount Pleasant, 157-6; 5. Patrick Banze, Vincentian Academy, 157-4; 6. Hunter Lindsay, South Park, 154-10; 7. Tyler Balega, Derry, 153-11; 8. Klein Verhill, Trinity Christian, 151.

Pole vault (13-6): 1. Jack Georgetson, Hopewell, 13-0; 2. Zack Barth, South Side Beaver, 13-0; T3. Adam Walker, Riverview, 12-6; T3. Will Behm, Waynesburg Central, 12-6; 5. Joey Pail, Freedom, 12-6; 6. Mani Snyder, Greensburg Central Catholic,12-6; 7. Daniel Layton, Waynesburg Central, 12-6; 8. Max McHale, Riverside, 12-0.

*The top five finishers and those who meet the qualifying standard automatically qualify for the PIAA meet.

Girls

Class AAA

100 (12.50): 1. Hunter Robinson, Avonworth/Northgate, 12.09; 2. Casey Burton, North Allegheny, 12.38; 3. Amanda Oliver, South Fayette, 12.45; 4. Kate Carnevale, Fox Chapel, 12.60; 5. Innocense Ross, Central Valley, 12.65; 6. Faith Gandy, Trinity, 12.69; 7. Sierra Lynn, Belle Vernon, 12.81

200 (25.91): 1. Hunter Robinson, Avonworth/Northgate, 24.56; 2. Kate Carnevale, 25.80; 3. Jessica Kolesar, Norwin, 25.86; 4. Amanda Oliver, South Fayette, 25.95; 5. Kianah Blakely-White, Gateway, 26.11; 6. Alina Stahl, Baldwin, 26.20; 7. Rachel Helbling, South Fayette, 26.20; 8. Gabby Wirick, Latrobe, 26.30

400 (58.80): 1. Hunter Robinson, Avonworth/Northgate, 54.49*; 2. Rachel Helbling, South Fayette, 56.15; 3. Alexis Leech, Butler, 56.37; 4. Faith Mucci, Latrobe, 57.18; 5. Valerie Fischer, Hampton, 57.82; 6. Tamara Mathis, Canon-McMillan, 58.70; 7. Abby Myers, Indiana, 58.75; 8. Madison Tonini, Butler, 58.83

800 (2:18.47): 1. Maddie Salek, West Allegheny, 2:12.38; 2. Amanda Kalin, Pine-Richland, 2:13.55; 3. Malia Anderson, Greensburg Salem, 2:15.54; 4. Liz Simms, Butler, 2:16.69; 5. Hannah Seitzinger, Belle Vernon, 2:16.97; 6. Sterling Simek, Franklin Regional, 2:17.04; 7. Anna Ramsey, Latrobe, 2:17.72; 8. Megan Powell, Hempfield, 2:19.70

1,600 (5:10): 1. Savannah Shaw, Upper St. Clair, 4:57.96; 2. Lauren Finikiotis, 4:59.82; 3. Laura Ehrenberger, Peters Township, 5:08.01; 4. Caelan Miller, Fox Chapel, 5:10.35; 5. Megan Nagy, Oakland Catholic, 5:11.44; 6. Allison Gates, South Fayette, 5:16.51; 7. Maggie Welty, Butler, 5:16.81; 8. Tessa Franchi, Pine-Richland, 5:17.54

3,200 (11:11): 1. Hannah Schupansky, Oakland Catholic, 10:43.57; 2. Clara Savchik, North Allegheny, 10:48.24; 3. Mica Hanish, Ambridge, 10:56.86; 4. Riley Kwiatkowski, Greensburg Salem, 11:02.36; 5. Sarena Seegar, Fox Chapel, 11:21.22; 6. Allison Gates, South Fayette, 11:28.59; 7. Annika Urban, Fox Chapel, 11:29.28; 8. Ava Pietrzyk, North Hills, 11:30.57

100 hurdles (15.50): 1. Chyna Beck, Canon-McMillan, 14.52; 2. Jayla Ellis, Oakland Catholic, 14.67; 3. Melina Owens, North Allegheny, 14.82; 4. Amberly Valeriano, North Hills, 15.00; 5. Bailey Traczynski, Hempfield, 15.24; 6. Emily Brozeski, Norwin, 15.47; 7. Macey Crawford, Gateway, 15.49; Madeline Monick, Plum, 15.50

300 hurdles (46.25): 1. Jayla Ellis, Oakland Catholic, 44.43; 2. Molly Mangan, Mt. Lebanon, 44.53; 3. Gabby Holmberg, Hempfield, 45.51; 4. Melina Owens, North Allegheny, 45.94; 5. Sammy Papik, Mars, 46.60; 6. Sofia Beltran, Mars, 46.66; 7. Madeline Monick, Plum, 47.03; 8. Macey Crawford, Gateway, 47.18

400 relay (49.75): 1. North Allegheny (Alayjah Austin, Casey Burton, Rachael Giger, Makena Owens, Melina Owens, Aimee Verardi), 2. Norwin, 48.79; 3. Canon-McMillan, 49.00; 4. Central Valley, 49.18; 5. Pine-Richland, 49.33; 6. Mt. Lebanon, 49.57; 7. Chartiers Valley, 49.94; 8. Gateway, 50.01

1,600 relay (4:01.50): 1. Butler (Madison Tonini, Liz Simms, Shana Hoy, Alexis Leech, Maegan Emanuel, Maggie Hohn), 3:53.05; 2. Latrobe, 3:59.39; 3. Canon-McMillan, 3:59.42; 4. Mt. Lebanon, 3:59.95; 5. Pine-Richland, 4:00.88; 6. Moon, 4:01.72; 7. South Fayette, 4:01.98; 8. Hempfield, 4:04.67

3,200 relay (9:35.48): 1. Oakland Catholic (Megan Ellery, Megan Nagy, Hannah Schupansky, Sophie Young, Lauren Finikiotis, Anna Sproule), 9:24.53; 2. Butler, 9:29.20; 3. Latrobe, 9:35.40; 4. Seneca Valley, 9:36.94; 5. North Allegheny, 9:38.10; 6. Greensburg Salem, 9:44.80; 7. Mt. Lebanon, 9:51.89; 8. South Fayette, 10:04.46

Long jump (17-9): 1. Jayla Ellis, Oakland Catholic, 19-2; 2. Amberly Valeriano, North Hills, 18-6; 3. Alina Stahl, Baldwin, 18-2.5; 4. Julia Chakos, Trinity, 18-0.5; 5. Jessica Kolesar, Norwin, 18-0.25; 6. MacKenzi Popovich, Butler, 17-6.5; 7. Courtney Phoennik, South Fayette, 17-5.5; 8. Sarah Vasinko, Latrobe, 17-4

Triple jump (36-6): 1. Courtney Phoennik, South Fayette, 38-2.25; 2. Chyna Beck, Canon-McMillan, 37-6.5; 3. Gabby Holmberg, Hempfield, 37-1.5; 4. Emma Lizewski, Seneca Valley, 37; 5. Lexi Salopek, Mt. Pleasant, 36-3.5; 6. Teemara Mollett, Woodland Hills, 36-0.75; 7. Julia Chakos, Trinity, 35-4; 8. Claire Schreiber, Shaler, 35-2.25

High jump (5-3): 1. Hannah Rowe, Knoch, 5-4; 2. Emily Brozeski, Norwin, 5-3; 3. Molly DeBone, Hempfield, 5-3; T4. Sydney Baciak, Belle Vernon, 5-1; T4. Rosina Natter, Thomas Jefferson, 5-1; T4. Sadie Wetzel, Latrobe, 5-1; 7. Jenna Uncapher, Hempfield, 5-1; 8. Nia Thomas, Highlands, 5-1

Shot put (37-6): 1. Samantha Orie, Hempfield, 43-6; 2. Lillia Allen, Penn Hills, 43-1; 3. Jena Reinheimer, Butler, 39-6.25; 4. Jasmine Wicks, Gateway, 39-4.75; 5. Kristen Greggerson, Gateway, 38-7.5; 6. Laurel Bristow, Baldwin, 38-4; 7. Hanna Hughs, Elizabeth Forward, 37-9.25; 8. Greta Brooks, Woodland Hills, 37-8

Discus (118-0): 1. Elizabeth Weimer, Burrell, 138-7; 2. Maura Huwalt, South Park, 132-2; 3. Kara McDonald, Derry, 113-3; 4. Alicia Lehman, Keystone Oaks, 112; 5. Mikayla Bisignani, Greensburg Central Catholic, 111-3; 6. Jessica Klinzing, Riverside, 101-8; 7. Jillian Hellman, Shenango, 101-3; 8. Makenzie Spence, Deer Lakes, 99-11

Javelin (122-0): 1. Madison Wiltrout, Connellsville, 154-10; 2. Brianna Spirnak, Elizabeth Forward, 137-11; 3. Erin Danik, Seneca Valley, 124-1; 4. Kristen Greggerson, Gateway, 122-7; 5. Raelin Krueger, Thomas Jefferson 120-4; 6. Harley Steubgen, Ambridge, 120-1; 7. Johannah West, Chartiers Valley, 118-7; 8. Megan Virgin, Canon-McMillan, 115-7

Pole vault (11-0): 1. Cassandra Phelan, Laurel Highlands, 12-9.5*; 2. Taylor Weaver, Butler, 12; 3. Molly DeBone, Hempfield, 11-6; 4. Rebecca Libell, Bethel Park, 11; 5. Vittoria LaRosa, North Allegheny, 10-6; T6. Maeve Carei, Uniontown, 10; T6. Taylor Knavel, Hempfield, 10; T8. Dalanie Storm, Moon, 9-6; T8. Eve Vogt, West Allegheny, 9-6; T8. Erica Steele, Greensburg Salem, 9-6; T8. Karina Krygowski, Gateway, 9-6

*The top four finishers and those who meet the qualifying standard automatically qualify for the PIAA meet.

Class AA

100 (12.70): 1. Nicole Scherer, Burrell, 12.36; 2. Brenna Cavanaugh, Bentworth, 12.67; 3. Tara Gologram, Keystone Oaks, 12.93; 4. Skye Eicher, Frazier, 13.09; 5. Brittany Carter, Aliquippa, 13.30; 6. Elizabeth Harper, Shady Side Academy, 13.31; 7. Keeley Maloney, Greensburg Central Catholic, 13.31; 8. Avory Elchison, Ellwood City, 13.40.

200 (26.25): 1, Nicole Scherer, Burrell, 24.79; 2. Brittany Carter, Aliquippa, 26.67; 3. Selena Canello, Keystone Oaks, 26.79; 4. Izea Lay, Aliquippa, 27.12; 5. Skye Eicher, Frazier, 27.20; 6. Aidan Noga, Neshannock, 27.34; 7. Maddie Ancosky, Leechburg, 28.09.

400 (59.85): 1. Nicole Scherer, Burrell, 56.69; 2. Aidan Noga, Neshannock, 58.77; 3. Ashley Stibrik, South Park, 59.88; 4. Maycen Anthony, Apollo-Ridge, 60.24; 5. Lexie Marchando, Beth-Center, 60.40; 6. Madison Tanczos, Our Lady of Sacred Heart, 60.41; 7. Selena Canello, Keystone Oaks, 60.83; 8. Carlee George, Leechburg, 61.22.

800 (2:20.60): 1. Sidney Shemanski, Freeport, 2:19.96; 2. Sydney Wolf, Riverside, 2:20.62; 3. Jeanne Lauer, Shady Side Academy, 2:20.83; 4. Bearett Tarris, Quaker Valley, 2:21.84; 5. Lauren McCoy, Hopewell, 2:24.33; 6. Audrey Durbin, Quaker Valley, 2:26.31; 7. Hannah Knox, South Side Beaver, 2:27.74; 8. Sofia Carrasco, Carlynton, 2:30.18.

1,600 (5:18.30): 1. Moira O'Shea, Greensburg Central Catholic, 5:05.58; 2. Annie Wicker, Quaker Valley, 5:12.20; 3. Jeanne Laurer, Shady Side Academy 5:12.36; 4. Haley Hamilton, Our Lady of Sacred Heart, 5:19.03; 5. Gionna Quarzo, Brownsville, 5:22.26; 6. Rylee Kopchak, Cardinal Wuerl North Catholic, 5:25.82; 7. Katherine Fedko, Vincentian Academy, 5:27.24; 8. Daniela Schafer, Winchester Thurston, 5:40.54.

3,200 (11:35): 1. Marianne Abdalah, Vincentian Academy, 11:07.16; 2. Gionna Quarzo, Brownsville, 11:26.91; 3. Alyssa Campbell, New Brighton, 11:35.41; 4. Kaylee Farino, Southmoreland, 11:39.67; 5. Moira O'Shea, Greensburg Central Catholic, 11:45.11; 6. Abby Hutchinson, Neshannock, 12:16.70; 7. Elizabeth Scherer, Riverside, 12:18.16; 8. Sabrina McClain, Mohawk, 12:19.58.

100 hurdles (16.01): 1. Brenna Cavanaugh, Bentworth, 14.64; 2. Elsa Antal, Riverside, 15.43; 3. Ashley McIntosh, California, 15.82; 4. Olivia Neeley, Beaver, 16.36; 5. Logan Ferrucci, Shenango, 16.97; 6. Shayla Watkins, Charleroi, 17.16; 7. Deanna Sposato, South Allegheny, 17.44; 8. Melina Mangino, 18.35.

300 hurdles (47.64): 1. Ashley McIntosh, California, 45.73; 2. Taylor Petrak, Ellwood City, 45.84; 3. Olivia Neeley, Beaver, 46.58; 4. Kaylen Sharrow, Burrell, 48.24; 5. Logan Ferrucci, Shenango, 48.81; 6. Kierra Cutright, Deer Lakes, 49.15; 7. Shayla Watkins, Charleroi, 49.23; 8. Kinlee Whited, Beth-Center, 49.30.

400 relay (50.80): 1. Burrell (Taylor Johnson, Nicole Scherer, Alaina York, Olivia Kelly), 50.08; 2. Aliquippa, 50.85; 3. Shady Side Academy, 50.86; 4. Ellwood City, 51.03; 5. Carlynton, 51.24; 6. Rochester, 51.57; 7. Beth-Center, 51.82; 8. Vincentian Academy, 52.64.

1,600 relay (4:08.75): 1. Fort Cherry (McKenzie Faure, Katrina Lepro, Alex Guerra, Bri Daniels), 4:10.53; 2. South Park, 4:11.59; 3. Our Lady of Sacred Heart, 4:12.08; 4. Freeport, 4:13.55; 5. Keystone Oaks, 4:14.17; 6. Beaver, 4:14.64; 7. Apollo-Ridge, 4:14.80; 8. Bishop Canevin, 4:17.27.

3,200 relay (9:50.40): 1. Quaker Valley (Audrey Durbin, Annie Wicker, Bearett Tarris, Allison Lenhardt), 9:44.56; 2. Our Lady of Sacred Heart, 9:45.57; 3. Riverside, 9:59.48; 4. South Park, 10:05.83; 5. Freeport, 10:06.71; 6. Brownsville, 10:16.81; 7. Beaver, 10:17.96; 8. Southmoreland, 10.19.17.

Long jump (16-11): 1. Brenna Cavanaugh, Bentworth, 18-9; 2. Tara Gologram, Keystone Oaks, 17-10.25; 3. Miranda Schry, Shenango, 17-9; 4. Maria Deluca, Neshannock, 17-5.25; 5. Ashleigh Wilson, Carlynton, 17-3.5; 6. Kaitlyn Walch, Southmoreland, 17-2; 7. Courtney Hughes, Burrell, 16-9.5; 8. Anastazia Biertemfel, East Allegheny, 16-9.

Triple jump (35-6): 1. Maria Deluca, Neshannock, 36-8; 2. Franzi Nace, Quaker Valley, 36-8; 3. Miranda Schry, Shenango, 36-4; 4. Tara Gologram, Keystone Oaks, 36-2; 5. Brenna Cavanaugh, Bentworth, 35-5; 6. Annya Kossol, Frazier, 35-3.75; 7. Ashley McIntosh, California, 34-11; 8. Ayanna Townsend, Winchester Thurston, 34-5.

High jump (5-2): 1. Lindsey Grune, Shady Side Academy, 5-4; 2. Mikayla Bisignani, Greensburg Central Catholic, 5-2; T3. Kara McDonald, Derry, 5-0; T3. Macy McElhaney, Beaver, 5-0; 5. Avory Elchison, Ellwood City, 5-0; 6. Carlee Boyd, South Side Beaver, 5-0; 7. Annalise Gillespie, California, 4-10; T8. Alie Seto, Brownsville, 4-10; T8. Elizabeth Wiehe, Quaker Valley, 4-10.

Shot put (36-6): 1. Elizabeth Weimer, Burrell, 43-8; 2. Maura Huwalt, South Park, 39-0.25; 3. Savannah Wheeler, Chartiers-Houston, 35-9.25; 4. Madison Grogan, Keystone Oaks, 35-1.75; 5. Emily Mischen, Deer Lakes, 34-11; 6. Naomi Hanna, Burrell, 34-10; 7. Kylee Pollard, Derry, 34-5.75; 8. Jillian Hellman, Shenango, 34-4.75.

Discus (113-0): 1. Elizabeth Weimer, Burrell, 138-7; 2. Maura Huwalt, South Park, 132-2; 3. Kara McDonald, Derry, 113-3; 4. Alicia Lehman, Keystone Oaks, 112-0; 5. Mikayla Bisignani, Greensburg Central Catholic, 111-3; 6. Jessica Klinzing, Riverside, 101-8; 7. Jillian Hellman, Shenango, 101-3; 8. Makenzie Spence, Deer Lakes, 99-11.

Javelin (121-0): 1. Kara McDonald, Derry, 137-9; 2. Maura Huwalt, South Park, 124-4; 3. Marissa Bitonti, California, 119-7; 4. Taylor Reese, Laurel, 112-4; 5. Eliza Oswalt, Burrell, 111-8; 6. Brooke Coorley, Southmoreland, 110-2; 7. Rebecca Dirling, Brentwood, 108-10; 8. Kennedy Kuhns, Beth-Center, 105-1.

Pole vault (10-6): 1. Lauren Ritenour, Greensburg Central Catholic, 10-0; 2. Kara Seebacher, Riverside, 10-0; 3. Siara Radich, South Side Beaver, 9-6; 4. Abbey Westcott, Mohawk, 9-6; 5. Maria Miocic, Beaver, 9-6; 6. Valentina Vincent, Shenango, 9-0; 7. Kaylee Loughman, McGuffey, 8-6; 8. Francesscia Lio, Riverview, 8-6.

* The top five finishers and those who meet the qualifying standard automatically qualify for the PIAA meet.

Volleyball

WPIAL playoffs

Boys

Class AAA

Quarterfinals

Thursday's results

Bethel Park 3, Shaler 1

North Allegheny 3, Peters Township 0

Penn-Trafford 3, Upper St. Clair 0

Seneca Valley 3, Norwin 1

Semifinals

Monday's schedule

North Allegheny (13-0) vs. Seneca Valley (10-3) at Baldwin, 7:30 p.m.; Penn-Trafford (15-0) vs. Bethel Park (13-0) at Baldwin, 6 p.m.

Class AA

Quarterfinals

Thursday's results

Beaver County Christian 3, Seton-La Salle 0

Deer Lakes 3, Montour 0

Derry 3, South Park 0

Semifinals

Monday's schedule

Beaver County Christian (11-0) vs. Derry (7-2) at North Allegheny, 7:30 p.m.; Ambridge (9-2) vs. Deer Lakes (9-0) at North Allegheny, 6 p.m.

To report scores, call 1-888-748-8742.