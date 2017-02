High school scores, schedules for Feb. 21, 2017

Sign up for one of our email newsletters.

High schools

Basketball

Boys

WPIAL playoffs

Class 6A

First round

Wednesday's schedule

Canon-McMillan (17-5) vs. North Allegheny (14-8) at North Hills, 8 p.m.; North Hills (17-5) vs. Upper St. Clair (14-8) at North Allegheny, 8 p.m.; Butler (14-8) vs. Baldwin (15-7) at North Allegheny, 6:30 p.m.; Mt. Lebanon (14-8) vs. Woodland Hills (14-8) at Baldwin, 8 p.m.

Byes: Pine-Richland (21-1), Latrobe (19-3), Fox Chapel (19-3), Penn Hills (19-3)

Class 5A

First round

Tuesday's schedule

Laurel Highlands (17-5) vs. Highlands (12-10) at Norwin, 8 p.m.; McKeesport (17-4) vs. Armstrong (11-11) at Plum, 8 p.m.; Hampton (13-9) vs. Kiski Area (10-10) at Fox Chapel, 8 p.m.; Trinity (14-8) vs. Franklin Regional (12-10) at Baldwin, 8 p.m.; Gateway (10-12) vs. Thomas Jefferson (11-11) at Plum, 6:30 p.m.

Byes: Mars (14-8), Moon (17-5), Chartiers Valley (16-6)

Class 4A

First round

Wednesday's schedule

McGuffey (17-5) vs. Valley (11-11) at Baldwin, 6:30 p.m.; Belle Vernon (16-6) vs. Deer Lakes (12-10) at Gateway, 8 p.m.; Freeport (13-7) vs. South Fayette (12-10) at Cardinal Wuerl North Catholic, 8 p.m.; Indiana (15-7) vs. Elizabeth Forward (12-10) at Gateway, 6:30 p.m.

Byes: New Castle (20-2), Quaker Valley (20-2), Beaver Falls (11-8), Central Valley (13-9)

Class 3A

Quarterfinals

Thursday's schedule

Lincoln Park (19-4) vs. Seton-La Salle (10-12) at North Allegheny, 8 p.m.; Shady Side Academy (17-6) vs. Southmoreland (19-4) at Gateway, 8 p.m.; Aliquippa (12-11) vs. Washington (19-4) at West Allegheny, 8 p.m.; Cardinal Wuerl North Catholic (18-5) vs. Riverside (16-7) at Sewickley Academy, 8 p.m.

Class 2A

First round

Tuesday's schedule

Neshannock (15-7) vs. California (19-3) at West Allegheny, 6:30 p.m.; Chartiers-Houston (18-4) vs. Leechburg (9-10) at North Allegheny, 8 p.m.; Our Lady of the Sacred Heart (15-6) vs. Frazier (6-17) at Charleroi, 8 p.m.; Fort Cherry (15-7) vs. Summit Academy (8-12) at West Allegheny, 8 p.m.; Jeannette (11-11) vs. Bentworth (10-12) at Norwin, 6:30 p.m.

Byes: Greensburg Central Catholic (22-0), Bishop Canevin (18-4), Sewickley Academy (17-4)

Class A

Quarterfinals

Thursday's schedule

Monessen (15-7) vs. Eden Christian (12-9) at Canon-McMillan, 8 p.m.; Clairton (17-5) vs. Union (17-6) at Montour, 8 p.m.; Vincentian Academy (18-4) vs. Rochester (16-6) at Moon, 8 p.m.; Imani Christian (13-6) vs. Cornell (18-5) at Northgate, 8 p.m.

District 6 playoffs

First round

Class 4A

Tuesday's schedule

Forest Hills (11-9) at Tyrone (13-9), 7 p.m.; Somerset at Johnstown, (11-9)

Byes: Central Martinsburg (13-6), Huntingdon (14-8)

Class 3A

Monday's results

Bellwood-Antis 73, Ligonier Valley 57

Central Cambria 64, Cambria Heights 51

Mount Union 50, West Shamokin 40

Penns Valley 52, Penn Cambria 49

Byes: Richland (17-4), Juniata (16-4), Westmont Hilltop (14-7)

Class 2A

Tuesday's schedule

Conemaugh Valley (11-10) at Portage (9-13), 7 p.m.; Blairsville (4-17) at United (12-10), 7 p.m.

Byes: Bishop McCort (17-4), Moshannon Valley (18-2), Bishop Guilfoyle (14-5), Purchase Line (13-8), Penns Manor (12-9), Homer Center (12-10)

Class A

Wednesday's schedule

St. Joseph's Academy (10-11) at Juniata Valley (8-10), 7 p.m.; Bishop Carroll (6-14) at Ferndale (19-2), 7 p.m.; Blacklick Valley (8-12) at Williamsburg (12-8), 7 p.m.

Bye: Saltsburg (22-1)

Girls

WPIAL playoffs

Class 6A

First round

Tuesday's schedule

Hempfield (13-8) vs. Canon-McMillan (8-19) at Charleroi, 6:30 p.m.; Norwin (16-5) vs. Butler (10-11) at Fox Chapel, 6:30 p.m.; Bethel Park (16-6) vs. Penn-Trafford (12-10) at Baldwin, 6:30 p.m.; Peters Township (13-8) vs. Seneca Valley (9-13) at North Allegheny, 6:30 p.m.

Byes: North Allegheny (21-1), Pine-Richland (21-1), Penn Hills (20-2), Mt. Lebanon (17-5)

Class 5A

Quarterfinals

Saturday's schedule

*Sites and times to be determined

Hampton (21-2) vs. McKeesport (12-11); Oakland Catholic (21-3) vs. Mars (17-6); Trinity (22-2) vs. Gateway (17-6); South Fayette (17-5) vs. Chartiers Valley (16-7)

Class 4A

Quarterfinals

Thursday's schedule

Cardinal Wuerl North Catholic (20-2) vs. Central Valley (15-7) at Sewickley Academy, 6:30 p.m.; Keystone Oaks (20-2) vs. Beaver (16-5) at Moon, 6:30 p.m.; Blackhawk (14-8) vs. Freeport (14-9) at North Allegheny, 6:30 p.m.; Ambridge (14-8) vs. South Park (15-8) at Montour, 6:30 p.m.

Class 3A

First round

Wednesday's schedule

Riverside (17-5) vs. Brownsville (10-11) at Peters Township, 8 p.m.; Carlynton (15-6) vs. South Side Beaver (11-11) at North Hills, 6:30 p.m.; Avonworth (14-8) vs. Beaver Falls (10-11) at Cardinal Wuerl North Catholic, 6:30 p.m.; Charleroi (18-9) vs. Seton-La Salle (5-15) at Peters Township, 6:30 p.m.

Byes: Bishop Canevin (16-5), East Allegheny (22-0), Neshannock (21-1), Mohawk (16-5)

Class 2A

Quarterfinals

Thursday's schedule

Chartiers-Houston (20-2) vs. Leechburg (14-9) at Northgate, 6:30 p.m.; Our Lady of the Sacred Heart (17-5) vs California (20-3) at Canon-McMillan, 6:30 p.m.; Vincentian Academy (18-4) vs. Washington (13-10) at West Allegheny, 6:30 p.m.; Greensburg Central Catholic (17-5) vs. Brentwood (17-5) at Gateway, 6:30 p.m.

Class A

Quarterfinals

Friday's schedule

*Sites and times to be determined

Winchester Thurston (18-1) vs. Sewickley Academy (11-12); West Greene (18-4) vs. Rochester (14-7); Cornell (18-4) vs. Geibel (10-11); Quigley Catholic (15-7) vs. St. Joseph (16-7)

District 6 playoffs

First round

Class 4A

Wednesday's schedule

Huntingdon (6-16) at Bedford (15-5), 7 p.m.

Bye: Forest Hills (18-1)

Class 3A

Tuesday's schedule

Westmont Hilltop (8-10) at Central Cambria (11-10), 7 p.m.; Ligonier Valley (8-14) at Penns Valley (13-7), 7 p.m.; Penn Cambria (9-11) at Marion Center (11-10), 7 p.m.; Philipsburg-Osceola (10-12) at Everett (15-5)

Byes: Tyrone (22-3), West Shamokin (21-2), Juniata (21-1), Central Martinsburg (16-5)

Class 2A

Monday's results

Claysburg-Kimmel 66, Conemaugh Valley 54

Northern Cambria at Southern Huntingdon (n)

Purchase Line at Penns Manor (n)

Quarterfinals

Wednesday's schedule

Blairsville at Homer Center, 7 p.m.; Claysburg-Kimmel at Bishop McCort, 7 p.m.; Southern Huntingdon/Northern cambria at Bishop Guilfoyle, 7 p.m.; Penns Manor.Purchase Line at Bellwood-Antis, 7 p.m.

Class A

Thursday's schedule

Harmony (2-19) at Bishop Carroll (16-4), 7 p.m.; Glendale (3-18) at Williamsburg (12-7), 7 p.m.; Blacklick Valley (7-13) at Juniata Valley (18-4), 6 p.m.; Saltsburg (9-12) at Portage (16-5)

Hockey

Monday's results

Class AAA

Bethel Park 5, Upper St. Clair 3

Central Catholic 2, Cathedral Prep 1

North Allegheny 4, Pine-Richland 1

Class AA

Hempfield 5, North Hills 1

Plum 4, Hampton 2

Mars at Quaker Valley (n)

Moon at West Allegheny (n)

Class A

Bishop McCort 7, Gateway 0

Chartiers Valley 3, Beaver 1

South Park 11, Wheeling Park 0

Thomas Jefferson 6, Montour 3

Baldwin at South Fayette (n)

Division II

Connellsville 18, Elizabeth Forward 7

Carrick at Greensburg Central Catholic (n)

Kennedy Catholic at Our Lady of the Sacred Heart (n)

Morgantown at Burrell (n)

Tuesday's schedule

Class AAA

Peters Township at Canon-McMillan, 7 p.m.

Class AA

Bishop Canevin at Fox Chapel, 9 p.m.; Mt. Lebanon at Shaler, 7 p.m.

Class A

Wheeling Catholic at Sewickley Academy, 7:30 p.m.

Wrestling

PIAA SW-AA Regional pairings

106: (6-1) Kaden cassidy, Bishop McCort (17-3) vs. (7-7) Freddie Howard , Elizabeth Forward (23-11); (5-3) Eli Brougher, North Star (28-7) vs. (7-3) Damian George, Mt. Pleasant (24-14); (7-2) Travis Lasko, Valley (24-14) vs. (6-4) Allen Simmons, Cambria Heights (30-7); (6-5) Ethan Kauffman, St. Joseph's (27-12) vs. (5-2) Caleb Holderbaum, Chestnut Ridge (21-9); (5-1) Clayton Lee, Berlin (21-13) vs. (7-6) Kace Sabedra, Derry (31-7); (7-4) Seth Burgdolt, McGuffey (24-16) vs. (6-2) Josh Boozel, Mt. Union (27-5); (6-3) Baylor Shunk, Penns Valley (33-5) vs. (7-5) Eddie Huehn, Carlynton (32-9); (6-6) Tanner Kushner, Westmont-Hilltop (19-8) vs. (7-1) Trent Valovchik, Burrell (32-8).

113: (5-1) Garret Cornell, Everett (28-2) vs. (6-6) Triston Rutter, Glendale (24-11); (6-4) Derrick Christie, Westmont-Hilltop (15-7) vs. (7-3) Bryan Gaul, Burrell (29-11); (7-2) Z.J. Ward, Freedom (34-5) vs. Brady Villa, Tussey Mountain (8-2); (7-6) Doug Bittner, Mt. Pleasant (25-10) vs. (6-2) Joe Ball, Moshannon Valley (24-10); (6-1) Sebastian Kekich, Bishop McCort (16-9) vs. (7-7) Tyler Baird, Ellwood City (28-13); (7-4) Colin Dunn, South Fayette (28-11) vs. (5-2) Dylan Williams, Chestnut Ridge (27-11); (6-3) Byron Doubert, Forest Hills (27-2) vs. (7-5) Austin Ryan, Burgettstown (16-5); (6-5) Tyler Denochick, West Branch (25-8) vs. (7-1) Manny Dovshek, Bentworth (27-3).

120: (5-1) Keaton Furry, North Star (28-7) vs. (6-6) Tyler Tinsman, Marion Center (25-7); (7-4) P.J. Smith, Burgettstown (25-10) vs. (6-3) Darren Yearick, Penns Valley (32-16); (6-2) Chase Proudfit, Penn Cambria (24-12) vs. (7-6) Jimmy Gwyer, Beth-Center (26-14); (5-3) Cody Brown, Chestnut Ridge (17-10) vs. (7-2) Trent Bechtold, Burrell (25-12); (7-1) Jett Pattison, McGuffey (33-8) vs. (6-5) Logan Shaffer, Portage (21-11); (7-5) Josh Agnew, Jefferson-Morgan (19-14) vs. (5-2) Brian Dawson, Hyndman (27-7); (7-3) Jason Baker, Derry (28-8) vs. (6-4) Conner Polacek, Westmont-Hilltop (21-11); (7-7) Gary Loeffler, South Fayette (31-12) vs. (6-1) Jacob Powers, St. Joseph's (19-5).

126: (7-1) Gavin Teasdale, Jefferson-Morgan (32-0) vs. (6-6) Clayton Rayer, penns Valley (24-12); (7-5) Austin Mihalchick, Mt. Pleasant (27-13) vs. (6-3) Jamal Hicks, Tyrone (21-9); (5-2) Tristan Pugh, Berlin (32-7) vs. (7-4) Nick Candelore, Fort Cherry (24-6); (7-6) Shawn Broadway, Derry (26-11) vs. (6-2) Alex Richner, Moshannon Valley (28-7); (6-1) Izac Benson, Huntingdon (30-10) vs. (7-7) Eli Brinsky, South Fayette (25-17); (5-3) Seth Harbaugh, Chestnut Ridge (24-15) vs. Dillan Jeffrey, Burrell (31-12); (7-3) John Rocco Kazalas, Quaker Valley (25-5) vs. (6-4) Mike Turner, Marion Center (25-10); (6-5) Hunter Kern, Juniata Valley (27-9) vs. (5-1) Zach Clark, Northern Bedford (27-1).

132: (5-1) Liam Flaherty, Everett (28-4) vs. (6-6) Austin Washic, Central Cambria (27-8); (6-4) Dylan Confer, West Branch (29-7) vs. (7-3) Ethan Awes, Burrell (27-15); (7-2) Tyler Alberts, Ellwood City (33-4) vs. (5-3) Alex Fouse, Northern Bedford (18-6); (7-6) Matthew Ferraro, Cardinal Wuerl North Catholic (23-4) vs. (6-2) Caleb Dowling, St. Joseph's (32-5); (6-1) Carnell Andrews, Bishop McCort (28-7) vs. (7-7) Onreey Stewart, Derry (14-7); (7-4) Ken Azzerallo, Avonworth (22-11) vs. (5-2) Scott Miller, Chestnut Ridge (15-17); (6-3) Charlie Beatty, Marion Center (22-3) vs. (7-5) Al Miscovich, Mt. Pleasant (30-10); (6-5) Trey Templeton, Forest Hills (23-7) vs. (7-1) Tyler Griffiths, Southmoreland (31-1).

138: (6-1) Max Murin, Central Cambria (32-0) vs. (7-7) Donavin Chambers, Ellwood City (21-7); (6-5) Seth Link, Cambria Heights (27-9) vs. (7-3) Chase Komara, Freedom (29-9); (5-2) Macen Akers, Everett (12-4) vs. (7-6) Trey Weinell, Derry (26-9); (6-4) Evan Courts, St. Joseph's (25-12) vs. (7-2) Josh Kuslock, Chartiers-Houston (34-5); (7-1) Thayne Lawrence, Frazier (29-4) vs. (5-3) Nathaniel Gabriel, Bedford (21-8); (7-5) Christian Hyrb, Beaver (30-14) vs. (6-2) Tyler Scott, Huntingdon (26-11); (6-3) Alex Caldwell, Ligonier Valley (25-8) vs. (7-4) Danny McCarthy, Burrell (19-6); (6-6) Andrew Todaro, Mt. Union (27-8) vs. (5-1) Austin Lee, Berlin (27-10).

145: (5-1) Justin McCoy, Chestnut Ridge (35-3) vs. (6-6) Isaac Krause, Glendale (26-8); (6-4) Tyler Wileman, Juniata (29-8) vs. (7-3) Corey Christie, Burrell (31-8); (7-2) Dallas Bulsak, South Park (32-3) vs. (5-3) Chris Baker, North Star (30-10); (7-6) Zach Smart, Yough (18-11) vs. (6-2) Challen Cornetto, Marion Center (30-4); (6-1) Jared Hurd, Penns Valley (29-4) vs. Dominik Jellison, Derry (22-15); (7-4) Mike Cusick, South Fayette (35-9) vs. (5-2) Tristen Graeff, Hyndman (26-10); (6-3) Ethan kennedy, Central Martinsburg (27-10) vs. (7-5) Joe Demor, South Side Beaver (11-3); (6-5) Connor Law, Forest Hills (19-5) vs. (7-1) Kody Komara, Freedom (35-6).

152: (6-1) Robby Patrick, Ligonier Valley (31-1) vs. (7-7) Seth Shubert, Mapletown (32-8); (5-3) Levi Hobson, Chestnut Ridge (25-13) vs. (7-3) Shaun gates, Burrell (20-10); (7-2) Jeff McConn, McGuffey (36-7) vs. (6-4) Jon Dale, Moshannon Valley (27-7); (6-5) Cole Sossong, Portage (27-7) vs. (5-2) Shaun Berzonski, Conemaugh Township (25-9); (5-1) Alec Supanick, North Star (28-11) vs. (7-6) Alexander Soltis, South Side Beaver (18-19); (7-4) Camdon Hoover, South Fayette (23-17) vs. (6-2) Brock Biddle, Central Martinsburg (32-3); (6-3) Derek Yingling, West Branch (30-2) vs. (7-5) Sam Garner, Laurel (31-4); (6-6) Andrew Sharer, Penns Valley (28-10) vs. (7-1) Logan Witwicki, Carlynton (28-8).

160: (5-1) Morgan Deremer, Chestnut Ridge (32-5) vs. (6-6) Derrick Harris, Tyrone (21-12); (7-4) Austin Mele, Burrell (25-17) vs. (6-3) Abraham Allebach, Penns Valley (27-10); (6-2) Seth Baney, Huntingdon (30-4) vs. (7-6) Noah Hutcherson, Valley (26-12); (5-3) Easton Broadwater, Meyersdale (21-14) vs. (7-2) Jaden Datz, Southmoreland (31-6); (7-1) Christian Clutter, McGuffey (36-3) vs. (6-5) Derek Brown, Penn Cambria (28-8); (7-5) Hunter Jones, Greensburg Central Catholic (11-5) vs. (5-2) Brandon Stahl, Conemaugh Township (19-6); (7-3) Cody Jenkins, South Allegheny (31-4) vs. (6-4) Jared Heister, Juniata (25-14); (7-7) Colton Nemcheck, Derry (25-12) vs. (6-1) Larry Brown, Moshannon valley (32-1).

170: (6-1) Jacob Oliver, Huntingdon (36-1) vs. (7-7) Max Struwe, Beaver (10-6); (6-5) Nathan Wingard, Forest Hills (24-10) vs. (7-3) Jacob Ramsey, Central Valley (27-7); (5-2) Gavin Wills, Everett (25-10) vs. (7-6) Nick Wardropper, Elizabeth Forward (13-13); (6-4) Jarred Stoy, Penn Cambria (29-9) vs. (7-2) Luke Shingle, McGuffey (24-16); (7-1) RJ Hall, Chartiers-Houston (33-4) vs.(5-3) Tanner Krouse, Meyersdale (23-14); (7-5) Joe Bastaroli, South Fayette (32-14) vs. (6-2) Carmen Gett, Marion Center (26-10); (6-3) Kyle Myers, West Branch (29-3) vs. (7-4) Christopher O'Sullivan, Valley (28-10); (6-6) Brenden Linebarger, Ligonier Valley (14-9) vs. (5-1) Jared McGill, Chestnut Ridge (35-4).

182: (7-1) Dominic Fundy, Beth-Center (32-0) vs. (6-6) Tucker Helfrick, Mount Union (19-12); (7-5) Jonathan Vargo, Bentworth (27-9) vs. (6-3) Garrett Gabel, Juniata (22-9); (5-2) Christian Hutzell, Meyersdale (18-7) vs. (7-4) Luke Ostermeyer, Laurel (25-7); (7-6) Geoff Magin, Quaker Valley (23-7) vs. (6-2) Brad Smith, Marion Center (31-4); (6-1) Austin Barber, Greater Johnstown (19-0) vs. (7-7) Justin Cramer, Jeannette (20-9); (5-3) Phillip Dull, Chestnut Ridge (17-9) vs. (7-2) Anthony Marra, Burrell (25-8); (7-3) Dominic DeLuca, Derry Area (30-6) vs. (6-4) Matt Yeckley, Glendale (23-8); (6-5) Alex Mykut, Huntingdon (22-16) vs. (5-1) Wes Graham, Everett (28-3).

195: (6-1) Anthony Walters, Bishop McCort (29-5) vs. (7-7) Mark Kurchena, South Fayette (24-17); (6-5) Jared Smith, Central Martinsburg (22-4) vs. (7-3) Max Marraccini, South Allegheny (28-9); (5-2) Austin Crouse, Chestnut Ridge (16-14) vs. (7-6) Gavin Uphold, Mapletown (31-11); (6-4) Levi Hockenberry, Mount Union (27-12) vs. (7-2) Tyler Stine, Summit Academy (12-5); (7-1) Bryson Miller, Freedom (30-6) vs. (5-3) Vincent Fernandez, Bedford (22-11); (7-5) Zack Charlesworth, Mount Pleasant (21-15) vs. (6-2) Exree Loe, Greater Johnstown (18-3); (6-3) Jerry Moore, Blairsville (30-3) vs. (7-4) Ryan Wise, Bentworth (22-8); (6-6) Clayton Stewart, Moshannon Valley (25-10) vs. (5-1) Hunter Tremain, North Star (29-7).

220: (6-1) Josiah Jones, Bishop McCort (21-3) vs. (7-7) Ashton Lopez, Bentworth (25-12); (5-3) Dylan Harvey, Meyersdale (25-9) vs. (7-3) Jake Walker, South Fayette (26-6); (7-2) Noah Wiencek, Derry Area (32-3) vs. (6-4) Jake Ryan, Mount Union (30-5); (6-5) Jon Croft, Central Cambria (17-8) vs. (5-2) Brandon Greise, Bedford (19-9); (5-1) Mason Augustine, North Star (18-14) vs. (7-6) Jack Harris, Yough (15-19); (7-4) Riley Kemper, Burgettstown (27-11) vs. (6-2) Landon Fisher, Huntingdon (30-10); (6-3) Riley Miller, United (26-4) vs. (7-5) Ryan Mauro, Southmoreland (21-10); (6-6) Darion Conrad, Penn Cambria (19-14) vs. (7-1) Bishop McCoy, South Side Beaver (28-3).

285: (7-1) Evan Sweesy, Freedom (41-5) vs. (6-6) Tyler Cover, Marion Center (21-15); (7-5) Brett Leydig, South Park (17-13) vs. (6-3) Cody Bogus, Cambria Heights (27-7); (5-2) Kyle Peterson, Everett (26-9) vs. (7-4) Trey Lober, Chartiers-Houston (28-10); (7-6) Matthew Goff, Central Valley (26-12) vs. (6-2) Nate Martin, Central Cambria (25-7); (6-1) Nick Winfield, Southern Huntingdon (32-0) vs. (7-7) Tyler Caragien, Keystone Oaks (20-11); (5-3) Brody Sanner, Meyersdale (15-19) vs. (7-2) David Schuffert, Valley (33-4); (7-3) Ed Shingle, McGuffey (21-14) vs. (6-4) Nathan McDonald, Moshannon Valley (19-13); (6-5) Nathan Foltz, Juniata (21-14) vs. (5-1) Toby Cahill, Berlin (36-1).

