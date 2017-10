High school scores and schedules: Oct. 26, 2017

Sign up for one of our email newsletters.

High schools

Cross Country

Boys

WPIAL Championships

At Coopers Lake

Thursday's results

Class AAA

Team

1. Seneca Valley, 87; 2. Butler, 94; 3. North Allegheny, 105

Individuals

1. Noah Beveridge, Butler, 15:47; 2. Seth Ketler, Seneca Valley, 15:55; 3. Daniel McGoey, North Allegheny, 15:55; 4. Sam Gatti, Central Catholic, 16:12; 5. Patrick Anderson, 16:13; 6. Sam Owori, Seneca Valley, 16:13; 7. Czar Tarr, Chartiers Valley, 16:21; 8. Max Steffey, Central Catholic, 16:23; 9. Brett Brady, Butler, 16:24; 10. Christian Fitch, Fox Chapel, 16:25; 11. Peter Cosentino, Mt. Lebanon, 16:39; 12. Zachary Leachman, Mars, 16:43; 13. Robert O'Brien, Upper St. Clair, 16:46; 14. Matt Busche, Franklin Regional, 16:50; 15. Antonio Burkhart, Bethel Park, 16:51; 16. Cam Phillips, North Allegheny, 16:53; 17. Mark Golebiewski, Chartiers Valley, 16:54; 18. Aden Dressler, Butler, 16:54; 19. Robbie Hays, Butler, 16:57; 20. Connor Volk-Klos, Seneca Valley, 16:57; 21. Zack Marmol, Peters Township, 16:59; 22. Ian Brown, Fox Chapel, 17:03; 23. Alex Dixon, Seneca Valley, 17:04; 24. Alex Brokaw, Mt. Lebanon, 17:04; 25. Luke Turkovich, North Allegheny, 17:06; 26. Lucas Reese, Moon, 17:06

Class AA

Team

1. Indiana, 82; 2. New Castle, 87; 3. Greensburg Salem, 101

Individuals

1. Sam Snodgrass, South Fayette, 16:33; 2. Kendall Branan, Indiana, 16:47; 3. Mark Brown, Greensburg Salem, 16:48; 4. Cameron Binda, Greensburg Salem, 16:58; 5. Le'shawn Huff, New Castle, 16:58; 6. Daniel Ford, Quaker Valley, 17:17; 7. Sam Killinger, Uniontown, 17:17; 8. Dylan Binda, Greensburg Salem, 17:18; 9. Colin Dunn, South Fayette, 17:22; 10. Cameron Kutek, Uniontown, 17:24; 11. Joey Bujdos, Indiana, 17:27; 12. Johnathan Asay, Freeport, 17:27; 13. Anthony Litrenta, New Castle, 17:33; 14. Leo Liu, Shady Side Academy, 17:35; 15. Mac Polny, Montour, 17:35; 16. Evan Weaver, Indiana, 17:38; 17. Jonah Miller, New Castle, 17:39; 18. Brody Carlin, Montour, 17:41; 19. Jack Aulbach, Blackhawk, 17:43; 20. Austen Metts, Uniontown, 17:48; 21. C.J. Thimons, 17:52, Highlands; 22. Josh Klemmensen, Deer Lakes, 17:53; 23. Riley Gilleland, Uniontown, 17:56; 24. Silas Mays, South Fayette, 17:57; 25. Matt Berzonsky, Indiana, 17:58; 26. Zac Gibson, New Castle, 17:59

Class A

Team

1. Winchester Thurston, 37; 2. Riverview, 105; 3. Shenango, 157

Individuals

1. Tristan Forsythe, Winchester Thurston, 16:21; 2. Ben Barnes, Riverview, 16:40; 3. Gordon Pollock, Winchester Thurston, 16:51; 4. Christopher Kocent, Our Lady of Sacred Heart, 16:57; 5. Adam Hessler, Freedom, 17:07; 6. Scott Routledge, Winchester Thurston, 17:08; 7. Lukas Dunaway, Serra Catholic, 17:12; 8. Zachary Gould, Trinity Christian, 17:15; 9. Ethan Stroebel, Mohawk, 17:20; 10. Michael Komaniak, Riverview, 17:28; 11. Jonas Jason, Northgate, 17:33; 12. Patrick Malone, Winchester Thurston, 17:33; 13. Matt Salem, Shenango, 17:37; 14. Aiden Barker, Brentwood, 17:38; 15. Ian Jackson, Neshannock, 17:40; 16. Aiden Brewer, Greensburg Central Catholic, 17:42; 17. Gideon Deasy, Riverview, 17:46; 18. Stephen Lacek, Fort Cherry, 17:47; 19. Benjamin Bermann, Winchester Thurston, 17:50; 20. Mat Clark, Chartiers Houston, 17:51; 21. Donavin Meriwether, Bishop Canevin, 17:55; 22. Dennis Whalen, New Brighton, 17:56; 23. Eric Gronbeck, Eden Christian Academy, 17:56; 24. Sean Heintzleman, Winchester Thurston, 17:56; 25. Matthew Rees, Our Lady of Sacred Heart, 17:58

*PIAA qualifiers

Girls

WPIAL Championships

At Coopers Lake

Thursday's results

Class AAA

Team

1. Oakland Catholic, 43; 2. Fox Chapel, 56; 3. North Allegheny, 74

*PIAA qualifiers

Individuals

1. Hannah Schupansky, Oakland Catholic, 17:58; 2. Savannah Shaw, Upper St. Clair, 18:10; 3. Clara Savchik, North Allegheny, 18:20; 4. Caelan Miller, Fox Chapel, 18:50; 5. Hannah Lindgren, North Allegheny, 19:00; 6. Annika Urban, Fox Chapel, 19:11; 7. Kathryn Aldrich, Oakland Catholic, 19:23; 8. Sarena Seeger, Fox Chapel, 19:24; 9. Teresa Davison, Oakland Catholic, 19:26; 10. Maria Cawoski, Latrobe, 19:26; 11. Claire Hoffman, Upper St. Clair, 19:27; 12. Katelyn Ellery, Oakland Catholic, 19:32; 13. Caroline Daggett, North Allegheny, 19:38; 14. Tesslyn Helms, Oakland Catholic, 19:39; 15. Kiki Thornton, Chartiers Valley, 19:41; 16. Sophie Young, Oakland Catholic, 19:43; 17. Brooke Kralley, Fox Chapel, 19:45; 18. Lizzy White, Seneca Valley, 19:51; 19. Rachel Harter, Latrobe, 19:52; 20. Kierra Shreffler, Kiski Area, 19:53; 21. Grace Sisson, Fox Chapel, 19:54; 22. Laura Croco, West Allegheny, 19:55; 23. Bailey Royhab, Seneca Valley, 19:56; 24. Ally Christy, North Allegheny, 19:58; 25. Megan Aaron, Seneca Valley, 20:03; 26. Allison Small, Mt. Lebanon, 20:08; 27. Stephanie Keelon, Canon-McMillan, 20:12; 28. Aoife-Ruby Dunne, Mt. Lebanon, 20:14; 29. Ally Meehan, North Allegheny, 20:20; 30. McKenna Bowes, Mars, 20:23; 31. Abby Lizewski, Seneca valley, 20:29

Class AA

Team

1. South Fayette, 116; 2. Brownsville, 130; 3. Quaker Valley, 133

Individuals

1. Annie Wicker, Quaker Valley, 19:15; 2. Gionna Quarzo, Brownsville, 19:41; 3. Anna Igims, Avonworth, 19:51; 4. Grace Henderson, Belle Vernon, 20:00; 5. Sara Vance, Brownsville, 20:01; 6. Emma Andrasko, Greensburg Salem, 20:07; 7. Kaylee Farino, Southmoreland, 20:09; 8. Maria DeCello, South Fayette, 20:13; 9. Lucie Kubinski, Quaker Valley, 20:14; 10. Leuca Hanish, Ambridge, 20:16; 11. Hailey Poe, South Fayette, 20:26; 12. Emily Brown, Beaver, 20:27; 13. Mary Trinclisti, Derry, 20:28; 14. Isabelle McCabe, Indiana, 20:44; 15. Rachel Quillin, Beaver, 20:50; 16. Jessica Vance, Brownsville, 20:55; 17. Samantha Jo Barnes, Knoch, 20:55; 18. Audrey Durbin, Quaker Valley, 20:58; 19. Andrea Kassa, Ringgold, 20:58; 20. Jamie Tanto, Greensburg Salem, 21:01; 21. Lydia Shaw, Thomas Jefferson, 21:01; 22. Madison Bertovich, Uniontown, 21:04; 23. Carinna Lapson, Hopewell, 21:07

Class A

Team

1. Vincentian Academy, 78; 2. Cardinal Wuerl North Catholic, 87; 3. Our Lady of Sacred Heart, 170; 4. Mohawk, 176

Individuals

1. Haley Hamilton, Our Lady of Sacred Heart, 19:03; 2. Alyssa Campbell, New Brighton, 19:26; 3. Rylee Kopchak, Cardinal Wuerl North Catholic, 19:35; 4. Tara Lucot, Vincentian Academy, 19:49; 5. Katherine Fedko, Cardinal Wuerl North Catholic, 19:51; 6. Megan Wisniewski, Northgate, 19:51; 7. Jeanne Lauer, Shady Side Academy, 19:57; 8. Abby Hutchinson, Neshannock, 20:06; 9. Carmen Medvit, Shenango, 20:12; 10. Marissa Canzian, Vincentian Academy, 20:45; 11. Hollie Walters, Vincentian Academy, 20:49; 12. Sabrina McClain, Mohawk, 20:51; 13. Izzy Komaniak, Riverview, 20:59; 14. Emmie Lau, Shady Side Academy, 21:02; 15. Annabelle Nielson, Cardinal Wuerl Noth Catholic, 21:06; 16. Katharine Chaillet, Winchester Thurston, 21:07; 17. Sidney Wolf, Neshannock, 21:07; 18. Abbey Salomon, Neshannock, 21:12; 19. Makayla Boda, California, 21:14; 20. Ava Dzurenda, Serra Catholic, 21:15; 21. Kayley Wisniewski, Northgate, 21:24; 22. Monica Kolencik, Geibel Catholic, 21:27; 23. Francesca Taylor, Our Lady of Sacred Heart, 21:28; 24. Madelyn Logan, South Side Beaver, 21:29; 25. Marina Pietz, Riverview, 21:30; 26. Nadia Lape, Mohawk, 21:31; 27.Emily Martin, South Side Beaver, 21:39; 28. Emma Steele, Eden Christian Academy, 21:42; 29. Bailey Roberts, Freedom, 21:44; 30. Dana Schaich, Vincentian Academy, 21:45; 31. Emma MacDonald, Cardinal Wuerl Noth Catholic, 21:47; 32. Haley Earl, Shenango, 21:52

*PIAA qualifiers

Field hockey

WPIAL playoffs

Class AAA

Championship

Wednesday's schedule

Pine-Richland at North Allegheny, 6:15 p.m.

Class A

Semifinals

Thursday's results

Ellis School 6, Aquinas Academy 0

Sewickley Academy at Shady Side Academy (n)

Football

Friday's schedule

WPIAL

Class 6A

Northern Seven

Penn Hills at Central Catholic, 7 p.m.; Pine-Richland at North Allegheny, 7:30 p.m.

Southeastern

Bethel Park at Mt. Lebanon, 7:30 p.m.; Norwin at Hempfield, 7 p.m.

Class 5A

Allegheny 9

Chartiers Valley at Baldwin, 7 p.m.; North Hills at Hampton, 7 p.m.; West Allegheny at Moon, 7 p.m.; Woodland Hills at Upper St. Clair, 7 p.m.

Big East 9

Armstrong at Kiski Area, 7 p.m.; Connellsville at Latrobe, 7 p.m.; Gateway at Franklin Regional, 7 p.m.;

Penn-Trafford at McKeesport, 7 p.m.

Class 4A

Big 9

Albert Gallatin at Laurel Highlands, 7:30 p.m.; Ringgold at Trinity, 7:30 p.m.; Uniontown at Greensburg Salem, 7:30 p.m.; West Mifflin at Thomas Jefferson, 7:30 p.m.

Northwest Nine

Blackhawk at New Castle, 7 p.m.; Indiana at Highlands, 7 p.m.; Mars at Knoch, 7 p.m.;

South Fayette at Montour, 7 p.m.

Class 3A

Allegheny

Burrell at Deer Lakes, 7 p.m.; Freeport at Valley, 7 p.m.; Seton LaSalle at Keystone Oaks, 7 p.m.

Beaver Valley

Aliquippa at Hopewell, 7 p.m.; Beaver at Beaver Falls, 7 p.m.; Ellwood City at Quaker Valley, 7 p.m.

Interstate

McGuffey at Derry, 7 p.m.; South Park at Yough, 7 p.m.; Southmoreland at Mt. Pleasant, 7 p.m.

Class 2A

Century

Charleroi at Brownsville, 7 p.m.; Frazier at Chartiers-Houston, 7 p.m.; Washington at Beth-Center, 7 p.m.

Midwestern

Cardinal Wuerl North Catholic at Freedom, 7:30 p.m.; Neshannock at Mohawk, 7 p.m.; New Brighton at Riverside, 7 p.m.

Three Rivers

Brentwood at Steel Valley, 7 p.m.; Serra Catholic at East Allegheny, 7 p.m.

Class A

Big 7

Northgate at Cornell, 7 p.m.; Shenango at Union, 7 p.m.; Western Beaver at Rochester, 7:30 p.m.

Eastern

Greensburg Central Catholic at Springdale, 7 p.m.; Jeannette at Clairton, 7 p.m.

Tri-County South

Fort Cherry at Jefferson-Morgan, 7 p.m.; Mapletown at Monessen, 7 p.m.; West Greene at California, 7 p.m.

Nonconference

Belle Vernon at Ambridge, 7 p.m.; Burgettstown at Elizabeth Forward, 7 p.m.; Canon-McMillan at Butler, 7:30 p.m.; Fox Chapel at Plum, 7 p.m.; Laurel at Carlynton, 7 p.m.; Seneca Valley at Altoona, 7 p.m.; Shady Side Academy at Central Valley, 7 p.m.; Shaler at Peters Township, 7:30 p.m.; South Allegheny at Apollo-Ridge, 7 p.m.; Summit Academy at Avella, 7 p.m.; Waynesburg at South Side Beaver, 7 p.m.

Saturday's schedule

WPIAL

Class A

Big 7

Sto-Rox at Our Lady of the Sacred Heart, noon

Eastern

Leechburg at Imani Christian, 1:30 p.m.

Nonconference

Bentworth at Riverview, noon; Carmichaels at Bishop Canevin, 7 p.m.

City League playoffs

Semifinals

Thursday's result

Brashear 9, USO 8

Friday's schedule

Allderdice (5-4, 4-1) vs. Westinghouse (5-3, 5-2) at Cupples Stadium, 7 p.m.

District 6

WestPAC vs. Heritage Conference crossover

Friday's schedule

All games at 7 p.m.

Portage (8-1) at Homer-Center (8-1); Windber (7-2) at Northern Cambria (6-3); Ferndale (6-3) at Penns Manor (5-4); Shade (4-5) at Purchase Line (5-4); Meyersdale (4-5) at West Shamokin (4-5); Blacklick Valley (3-6) at United (4-5); North Star (3-6) at Marion Center (2-7); Conemaugh Township (1-8) at Saltsburg (1-8); Conemaugh Valley (0-9) at Blairsville (1-8)

Appalachian Bowl

Saturday's schedule

Berlin Brothersvalley (9-0) at Ligonier Valley (9-0), 7 p.m.

Hockey

Thursday's results

PIHL

Class AAA

Mt. Lebanon at Seneca Valley (n)

Class AA

Quaker Valley at Armstrong (n)

Upper St. Clair at Franklin Regional (n)

Class A

Freeport at Indiana (n)

Greensburg Central Catholic at Blackhawk (n)

South Fayette 8, Beaver 1

Division II

Trinity 2, Carrick 1 (SO)

Central Valley at Morgantown (n)

Moon at Connellsville (n)

Soccer

Boys

WPIAL playoffs

Saturday's schedule

Semifinals

Class 4A

Peters Township vs. Pine-Richland at West Allegheny, 4 p.m.; North Allegheny vs. Canon-McMillan at Mars, 3 p.m.

Class 3A

West Allegheny vs. South Fayette at North Allegheny, 3 p.m.; Chartiers Valley vs. Montour at West Allegheny, 2 p.m.

Class 2A

Quaker Valley vs. Beaver at Ambridge, 3 p.m.; Shady Side Academy vs. Central Valley at Ambridge, 1 p.m.

Class A

Cardinal Wuerl North Catholic vs. Winchester Thurston at Mars, 1 p.m.; Springdale vs. Seton LaSalle at North Allegheny, 1 p.m.

District 6 playoffs

Class 4A

Semifinals

Tuesday's schedule

State College vs. Altoona at Bald Eagle Area, 5:30 p.m.

Class 3A

Quarterfinals

Wednesday's result

Tyrone at Huntingdon, 6 p.m.

Semifinals

Monday's schedule

Bellefonte vs. Huntingdon at Bald Eagle Area, TBA; Hollidaysburg vs. Bishop Carroll at Altoona, 5:30 p.m.

Class 2A

First round

Thursday's results

Bald Eagle Area 1, Juniata 0

Bedford at Cambria Heights (n)

Class A

Championship

Tuesday's schedule

Bishop McCort vs. Westmont Hilltop at Richland, 8 p.m.

Girls

WPIAL playoffs

Thursday's results

Quarterfinals

Class 4A

North Allegheny 2, Pine-Richland 0

Norwin 3, Kiski Area 1

Penn-Trafford 3, Fox Chapel 2

Upper St. Clair 1, Peters Township 0

Class 3A

Mars 4, Franklin Regional 1

Montour 4, South Fayette 0

Moon 5, Ambridge 0

South Park 5, Thomas Jefferson 0

Class 2A

Freedom 4, Brownsville 1

Freeport 3, Quaker Valley 1

Waynesburg 5, Avonworth 0

Yough 3, Burrell 2 (OT)

Class A

Cardinal Wuerl North Catholic 3, Our Lady of the Sacred Heart 0

Greensburg Central Catholic 1, Vincentian Academy 0

Seton LaSalle 2, South Side Beaver 1 (OT)

Shady Side Academy 4, Sewickley Academy 0

District 6 playoffs

Class 4A

Championship

Tuesday's schedule

State College vs. Altoona at Bald Eagle Area, 7:30 p.m.

Class 3A

Semifinals

Monday's schedule

Huntingdon at Hollidaysburg, 7:30 p.m.; Bellefonte at Somerset, 6 p.m.

Class 2A

First round

Thursday's results

Everett 3, Penns Valley 2

Penn Cambria 1, Central Cambria 0 (2OT)

Juniata at Bedford (n)

Ligonier Valley vs. Central (n)

Class A

Championship

Tuesday's schedule

Bishop McCort vs. West Branch at Richland, 6 p.m.

Tennis

Girls

PIAA tournament

(Local teams only)

Class AAA

Quarterfinals

Friday's schedule

At Hershey Racquet Club

Mt. Lebanon vs. Manheim Township, 12:30 p.m.; North Allegheny vs. Conestoga, 11 a.m.; Pine-Richland vs. Harriton, 8 a.m.

Class AA

Quarterfinals

Friday's schedule

At Hershey Racquet Club

Knoch vs. Wyomissing, 2 p.m.; Sewickley Academy vs. Scranton Prep, 6:30 p.m.

Volleyball

Girls

WPIAL playoffs

Class 4A

First round

Thursday's results

Armstrong 3, Shaler 0

Baldwin 3, Plum 1

Hempfield 3, Pine-Richland 0

North Allegheny 3, Connellsville 0

Oakland Catholic 3, Butler 0

Peters Township 3, Norwin 1

Seneca Valley 3, Bethel Park 0

Upper St. Clair 3, Penn-Trafford 1

Class 3A

Quarterfinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBA

Knoch vs. Elizabeth Forward; Thomas Jefferson vs. South Fayette; Montour vs. Hampton; Central Valley vs. West Allegheny

Class 2A

First round

Thursday's results

Avonworth 3, South Park 1

Beaver 3, Burrell 0

Deer Lakes 3, Cardinal Wuerl North Catholic 2

Derry 3, Shenango 1

Freeport 3, Laurel 0

Neshannock 3, Beth-Center 0

Serra Catholic 3, Quaker Valley 1

Seton LaSalle 3, Waynesburg 0

Class A

Quarterfinals

Tuesday's schedule

Sites and times TBA

Bishop Canevin vs. Beaver County Christian; Carmichaels vs. California; Frazier vs. Fort Cherry; Our Lady of the Sacred Heart vs. Geibel

District 6 playoffs

Class 4A

Championship

Wednesday's schedule

State College vs. Altoona at Tyrone, 7 p.m.

Class 3A

Semifinals

Monday's schedule

Hollidaysburg at Huntingdon, 7 p.m.

Bye: Somerset

Class 2A

First round

Monday's schedule

Ligonier Valley at Bellwood Antis, 7 p.m.; Tyrone at West Shamokin, 7 p.m.; Cambria Heights at Philipsburg-Osceola, 7 p.m.

Class A

First round

Tuesday's schedule

Glendale at Northern Cambria, 7 p.m.; Purchase Line at Juniata Valley, 7 p.m.; Claysburg-Kimmel at Bishop Guilfoyle, 7 p.m.; Blairsville at Bishop Carroll, 7 p.m.

To report scores, call 1-888-PIT-TRIB.