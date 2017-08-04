Subscribe Place Ad Buy Trib Photos Sportstalk Contests
Jobs Homes Autos Classifieds
Trib Total Media Contact Us
ShareThis Page
World

Man threatened Wendy's employee over too-few cucumbers in salad, cops say

The Associated Press | Friday, Aug. 4, 2017, 11:21 a.m.
A Wendy's restaurant

Updated 1 hour ago

NEW HOLLAND — Police say a Pennsylvania man ranted that there weren't enough cucumbers on his Wendy's salad before he threw his food at an employee and made a threat.

Police say they were called to the fast-food restaurant on Sunday afternoon in New Holland after 58-year-old Theodore Gunderson Jr. cursed, threw the salad at an employee and said, “If I had a gun or knife you would be the first to go.”

The clerk called police, and officers arrived to find Gunderson in his vehicle with the windows rolled up. Police say Gunderson eventually rolled down his window but then tried to drive away as an officer reached inside.

Online court records don't list an attorney for Gunderson. He remained jailed Friday on aggravated assault, terroristic threats and other charges.

<iframe scrolling=”no” frameborder=”0” allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen src=”http://w3.cdn.anvato.net/player/prod/v3/anvload.html?key=eyIzNjAiOmZhbHNlLCJtIjoiYW52IiwicCI6ImRlZmF1bHQiLCJ2IjoiNDE0NDc1NSIsImFudmFjayI6ImFudmF0b19jb3hfYXBwX3dlYl9wcm9kX2NlNDVjZGEyMzc5NjlmOTNlNzEzMGY1MGVlOGJiNjI4MGMxNDg0YWIiLCJwbHVnaW5zIjp7ImRmcCI6eyJjbGllbnRTaWRlIjp7ImFkVGFnVXJsIjoiaHR0cHM6Ly9wdWJhZHMuZy5kb3VibGVjbGljay5uZXQvZ2FtcGFkL2Fkcz9zej00MDB4MzAwJml1PS8xMjUyMzI5My9QaXR0c2J1cmdoX1RWL3dweGlfd2ViX2RlZmF1bHQvbmV3cy90cmVuZGluZ19ub3cmaW1wbD1zJmdkZnBfcmVxPTEmZW52PXZwJm91dHB1dD12YXN0JnVudmlld2VkX3Bvc2l0aW9uX3N0YXJ0PTEmY29udGVudF9wYWdlX3VybD1bcmVmZXJyZXJfdXJsXSZkZXNjcmlwdGlvbl91cmw9W3JlZmVycmVyX3VybF0mY29ycmVsYXRvcj1bdGltZXN0YW1wXSZ2aWQ9QU5WX0FOVl80MTQ0NzU1JmNtc2lkPTE1NTMzIiwia2V5VmFsdWVzIjp7InRpdGxlIjoiQmVlZiBPdmVyIEN1Y3VtYmVycyBPbiBXZW5keSdzIFNhbGFkIExlYWRzIFRvIERlYXRoIHRocmVhdCwgQXJyZXN0IiwidGFnIjoiY294X3NoYXJlZCxjb3hfc3R1Yixjb3hfdHJlbmRpbmcsY294X2lycmVzaXN0aWJsZSxqbF9zdHViLHdlbmR5cyxzYWxhZCxjdWN1bWJlcnMiLCJ0b3BpY3MiOiJjb3hfc2hhcmVkLGNveF9zdHViLGNveF90cmVuZGluZyxjb3hfaXJyZXNpc3RpYmxlLGpsX3N0dWIsd2VuZHlzLHNhbGFkLGN1Y3VtYmVycyIsImt3IjoiY294X3NoYXJlZCxjb3hfc3R1Yixjb3hfdHJlbmRpbmcsY294X2lycmVzaXN0aWJsZSxqbF9zdHViLHdlbmR5cyxzYWxhZCxjdWN1bWJlcnMiLCJza3kiOiJDbGVhciIsIndlYXRoZXIiOiIiLCJ0ZW1wX3JhbmdlIjoiNzUgdG8gNzkiLCJwbGF5ZXJfaWQiOiJtaXhlZF9tZWRpYV92aWRlb192aWRfaWQ1ODA1NDA3NjdfMTUzNjkyX3BsYXllciIsInZpZGVvIjoiNDE0NDc1NSIsIm93bmVyX2lkIjoiW1tPV05FUl9JRF1dIiwib2JqX3R5cGUiOiJzdG9yeSIsImNhdGVnb3J5IjoiVHJlbmRpbmcgTm93Iiwib2JqX2lkIjoiNTc5NzI5NDA4In0sIm1hY3JvcyI6eyJyZWZlcnJlcl91cmwiOiJodHRwOi8vd3d3LndweGkuY29tL25ld3MvdHJlbmRpbmctbm93L2JlZWYtb3Zlci1jdWN1bWJlcnMtb24td2VuZHlzLXNhbGFkLWxlYWRzLXRvLWRlYXRoLXRocmVhdC1hcnJlc3QvNTc5NzI5NDA4In0sInN0YXJ0VGltZW91dCI6NTAwMH19LCJjb21zY29yZSI6eyJjbGllbnRJZCI6IjYwMzU5NDQifSwicmVhbFRpbWVBbmFseXRpY3MiOnRydWUsImhlYXJ0YmVhdEJldGEiOnsidmVyc2lvbiI6IjEuNSIsIm1hcmtldGluZ0Nsb3VkSWQiOiIxNDYyMzRCODUyNzgzNUUxMEE0OTBENDRAQWRvYmVPcmciLCJjdXN0b21UcmFja2luZ1NlcnZlciI6ImNveG5ldC4xMTIuMm83Lm5ldCIsInRyYWNraW5nU2VydmVyIjoiY294bmV0LmhiLm9tdHJkYy5uZXQiLCJqb2JJZCI6ImoyIiwiYWNjb3VudCI6ImNveHdweGl0dixjb3hnbG9iYWwiLCJwdWJsaXNoZXJJZCI6ImNveG5ldCIsImN1c3RvbU1ldGFkYXRhIjp7InZpZGVvIjp7InBhZ2VOYW1lIjoiL25ld3MvdHJlbmRpbmctbm93L2JlZWYtb3Zlci1jdWN1bWJlcnMtb24td2VuZHlzLXNhbGFkLWxlYWRzLXRvLWRlYXRoLXRocmVhdC1hcnJlc3QvNTc5NzI5NDA4IiwicGFnZVNpdGVTZWN0aW9uIjoiTmV3cyIsInBhZ2VDYXRlZ29yeSI6IlRyZW5kaW5nIE5vdyIsInBhZ2VTdWJDYXRlZ29yeSI6IiIsInBhZ2VDb250ZW50VHlwZSI6InZpZGVvIiwicGFnZVRpdGxlIjoiV1BYSSAtIEJlZWYgb3ZlciBjdWN1bWJlcnMgb24gV2VuZHkncyBzYWxhZCBsZWFkcyB0byBkZWF0aCB0aHJlYXQsIGFycmVzdCAtIFN0b3J5Iiwic2l0ZVZlcnNpb24iOiJyZXNwb25zaXZlIHNpdGUiLCJzaXRlRG9tYWluIjoid3B4aS5jb20iLCJzaXRlRm9ybWF0IjoidHYiLCJzaXRlTWV0cm8iOiJwYTogcGl0dHNidXJnaCIsInNpdGVNZWRpdW0iOiJ0diIsInNpdGVJRCI6IndweGktdHYiLCJzaXRlVHlwZSI6Im1haW4iLCJzaXRlQ01TIjoibGFrYW5hIiwidXNlclN0YXR1cyI6Im5vdCByZWdpc3RlcmVkIiwidXNlclByb2ZpbGVJRCI6IiIsInVzZXJBY3RpdmUiOiJub3QgbG9nZ2VkLWluIiwidXNlclR5cGUiOiJhbm9ueW1vdXMiLCJjb250ZW50VG9waWNzIjoidmlkZW8sbmNkX2pha2UsbmNkX3ZpZGVvLENyaW1lLFdlbmR5J3MsQ3VjdW1iZXIsQXNzYXVsdCxOZXdzIiwiY29udGVudEJ5bGluZSI6IiIsImNvbnRlbnRJRCI6IjU4MDU0MDc2NyIsImNvbnRlbnRWZW5kb3IiOiIifSwiY2hhcHRlciI6e30sImFkIjp7fX0sInBhcmVudFBhZ2VVUkwiOiJodHRwOi8vd3d3LndweGkuY29tL25ld3MvdHJlbmRpbmctbm93L2JlZWYtb3Zlci1jdWN1bWJlcnMtb24td2VuZHlzLXNhbGFkLWxlYWRzLXRvLWRlYXRoLXRocmVhdC1hcnJlc3QvNTc5NzI5NDA4IiwicGFyZW50VGl0bGUiOiJCZWVmIG92ZXIgY3VjdW1iZXJzIG9uIFdlbmR54oCZcyBzYWxhZCBsZWFkcyB0byBkZWF0aCB0aHJlYXQsIGFycmVzdCB8IFdQWEkiLCJwSW5zdGFuY2UiOiJtaXhlZF9tZWRpYV92aWRlb192aWRfaWQ1ODA1NDA3NjdfMTUzNjkyX3BsYXllciIsInByb2ZpbGUiOiJjb3gifX0sImh0bWw1Ijp0cnVlfQ%3D%3D” width =”100%” height=”360”></iframe>

Related Content
Women trash Chick-fil-A during argument over order 
JACKSONVILLE, Fla. — Two women trashed a Florida Chick-fil-A restaurant during an argument over an order. Allison Music, who was in the restaurant and posted ...
TribLIVE commenting policy

You are solely responsible for your comments and by using TribLive.com you agree to our Terms of Service.

We moderate comments. Our goal is to provide substantive commentary for a general readership. By screening submissions, we provide a space where readers can share intelligent and informed commentary that enhances the quality of our news and information.

While most comments will be posted if they are on-topic and not abusive, moderating decisions are subjective. We will make them as carefully and consistently as we can. Because of the volume of reader comments, we cannot review individual moderation decisions with readers.

We value thoughtful comments representing a range of views that make their point quickly and politely. We make an effort to protect discussions from repeated comments either by the same reader or different readers

We follow the same standards for taste as the daily newspaper. A few things we won't tolerate: personal attacks, obscenity, vulgarity, profanity (including expletives and letters followed by dashes), commercial promotion, impersonations, incoherence, proselytizing and SHOUTING. Don't include URLs to Web sites.

We do not edit comments. They are either approved or deleted. We reserve the right to edit a comment that is quoted or excerpted in an article. In this case, we may fix spelling and punctuation.

We welcome strong opinions and criticism of our work, but we don't want comments to become bogged down with discussions of our policies and we will moderate accordingly.

We appreciate it when readers and people quoted in articles or blog posts point out errors of fact or emphasis and will investigate all assertions. But these suggestions should be sent via e-mail. To avoid distracting other readers, we won't publish comments that suggest a correction. Instead, corrections will be made in a blog post or in an article.