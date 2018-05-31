Burrell High School Class of 2018
Ethan Samuel Awes, Cassandra Lynn Beattie, Trent Michael Bechtold, Cole Clayton Berg, Kate Buchan Bibza, Anthony Jeffery Bigler, Alexa Paige Bitar, Lauren Elizabeth Bitsura, Jacob Anthony Black, Kelly Lynn Blankenbicker
Gavin Michael Bowser, Jared Michael Brennan, Noor Buchi, Drew Allen Cambal, Dylan Michael Canaan, Hannah O. Carter, Corey McFarland Christie, Lucas H. Ciesielski, Leanne Ashley Clements, Noah Hunter Coffman
Drew Marie Confer, Micaela Rose Crawford, Jonna Mackenzie Depanicis, Brooke Lizette Deslauriers, Vivian Victoria Drane, Brittany Jo Dunn, Anna Moran Elchik, Benjamin Thomas Elchik, Amy Marie Ernst, Ethan Cullen Faybik
Tia Patricia Feroce, John Andrew Flatt, Olivia Rae Flemm, Shaun Christopher Gates, Angeline Nicole Gatto, Dylan Maxwell George, Rachele Lynn Georgevich, Zachary Douglas Gimbel, Marena Gabriella Glaister, Haley Lorae Greenwald
Enzo James Grosse, Joshua Thomas Halkias, Naomi Sarah Hanna, Abigail Lea Hays, Kaylee Beth Hazlett, Cameron James Held, Hayley Hanna Herman, Juan Jose Hernandez, Sarah Marie Herwald, Logan Matthew Hill
Cassidy Nicole Honkus, Haylee Marie Hooks, Gabriella Grace Hornack, Nicholas Brian Hwostow, Daniel Joseph Hydock, Kelsey Lin Johnson, Taylor Lee Johnson, Jeffrey Tyrese Jones, Kimberly Elise Kardell, Lily Rae Kastelic
Ally Elizabeth Klems, Natalya Marie Kobetich, Stephanie Lynn Koehler, Julia Emily Kriss, Caitlin Elizabeth Lender, Anthony Michael Litterio, Michael Anthony Manchini, Delaney Renee' Markle, Hayley Jean Matter, Julia Lee McAllister
Brendan James Mcknight, Ethan Michael Mcmeans, Brenna Jasmine Meadows, Victoria Elaine Mikolic, Alyssa Karena Miller, Madison Leigh Miller, Mckenzie Marie Miller, Colton James Moorhead, Noah Paul Morow, Cameron James Mueller
Andrew Joseph Murphy, Noah Allen Musulin, Nicole Marie Nadzam, Leandra Rose Nealer, Emily Elizabeth Neff, Ty Edward Neusch, Kelly Marie Nitowski, Jacob Michael Okopal, James Robert Olearchick, Ashley Marie Pometo
Keaira Nikye Price, Sarah Lyn Radaker, Phillip Dean Rearick, Faith Christine Remich, Dawn Jolee Rhea, Austin Michael Roberto, Jacob Anthony Robertson, Nicholas Charles Roman, Austin Matthew Roolf, Sage Hunter Ross, Nicholas Risto Rukavina, Donovan James Russell, Hailey Janelle Sabot, Nina Nicole Santucci, Victoria Nicole Schlager, Margaret Jo Schwartz, Samuel Jacob Shields
Zane Mathew Smith, Zachary James Stanga, William Edward Stanton, Kendall Lee Stevenson, Louis David Surma, Laura Elizabeth Tamenne, Evan Thomas Tate, Seth Andrew Tatrn, Kaylin Nicole Troiano, Alexis Nicole Uzelac
Olivia Jade Vickers, Leesha Isabel Wagner, Madison Marie Walker, Erica Anne Walters, Morgan Marie Weeter, Donovan Joseph Whitehair, Evan Allen White, Chelsea Ann Ziccarelli, Domenic Cesare Zottola