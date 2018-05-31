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Valley News Dispatch

Burrell High School Class of 2018

Tribune-Review | Thursday, May 31, 2018, 11:00 p.m.
Olivia Flemm takes a selfie with a group of friends before the graduation commencement at Burrell High School on Thursday, May 31, 2018 in Lower Burrell.
Jack Fordyce | Tribune-Review
Olivia Flemm takes a selfie with a group of friends before the graduation commencement at Burrell High School on Thursday, May 31, 2018 in Lower Burrell.
Ben Elchik shows a group of friends their photo before the graduation commencement at Burrell High School on Thursday, May 31, 2018 in Lower Burrell.
Jack Fordyce | Tribune-Review
Ben Elchik shows a group of friends their photo before the graduation commencement at Burrell High School on Thursday, May 31, 2018 in Lower Burrell.
Corey Christie talks with friends before the graduation commencement at Burrell High School on Thursday, May 31, 2018 in Lower Burrell.
Jack Fordyce | Tribune-Review
Corey Christie talks with friends before the graduation commencement at Burrell High School on Thursday, May 31, 2018 in Lower Burrell.

Ethan Samuel Awes, Cassandra Lynn Beattie, Trent Michael Bechtold, Cole Clayton Berg, Kate Buchan Bibza, Anthony Jeffery Bigler, Alexa Paige Bitar, Lauren Elizabeth Bitsura, Jacob Anthony Black, Kelly Lynn Blankenbicker

Gavin Michael Bowser, Jared Michael Brennan, Noor Buchi, Drew Allen Cambal, Dylan Michael Canaan, Hannah O. Carter, Corey McFarland Christie, Lucas H. Ciesielski, Leanne Ashley Clements, Noah Hunter Coffman

Drew Marie Confer, Micaela Rose Crawford, Jonna Mackenzie Depanicis, Brooke Lizette Deslauriers, Vivian Victoria Drane, Brittany Jo Dunn, Anna Moran Elchik, Benjamin Thomas Elchik, Amy Marie Ernst, Ethan Cullen Faybik

Tia Patricia Feroce, John Andrew Flatt, Olivia Rae Flemm, Shaun Christopher Gates, Angeline Nicole Gatto, Dylan Maxwell George, Rachele Lynn Georgevich, Zachary Douglas Gimbel, Marena Gabriella Glaister, Haley Lorae Greenwald

Enzo James Grosse, Joshua Thomas Halkias, Naomi Sarah Hanna, Abigail Lea Hays, Kaylee Beth Hazlett, Cameron James Held, Hayley Hanna Herman, Juan Jose Hernandez, Sarah Marie Herwald, Logan Matthew Hill

Cassidy Nicole Honkus, Haylee Marie Hooks, Gabriella Grace Hornack, Nicholas Brian Hwostow, Daniel Joseph Hydock, Kelsey Lin Johnson, Taylor Lee Johnson, Jeffrey Tyrese Jones, Kimberly Elise Kardell, Lily Rae Kastelic

Ally Elizabeth Klems, Natalya Marie Kobetich, Stephanie Lynn Koehler, Julia Emily Kriss, Caitlin Elizabeth Lender, Anthony Michael Litterio, Michael Anthony Manchini, Delaney Renee' Markle, Hayley Jean Matter, Julia Lee McAllister

Brendan James Mcknight, Ethan Michael Mcmeans, Brenna Jasmine Meadows, Victoria Elaine Mikolic, Alyssa Karena Miller, Madison Leigh Miller, Mckenzie Marie Miller, Colton James Moorhead, Noah Paul Morow, Cameron James Mueller

Andrew Joseph Murphy, Noah Allen Musulin, Nicole Marie Nadzam, Leandra Rose Nealer, Emily Elizabeth Neff, Ty Edward Neusch, Kelly Marie Nitowski, Jacob Michael Okopal, James Robert Olearchick, Ashley Marie Pometo

Keaira Nikye Price, Sarah Lyn Radaker, Phillip Dean Rearick, Faith Christine Remich, Dawn Jolee Rhea, Austin Michael Roberto, Jacob Anthony Robertson, Nicholas Charles Roman, Austin Matthew Roolf, Sage Hunter Ross, Nicholas Risto Rukavina, Donovan James Russell, Hailey Janelle Sabot, Nina Nicole Santucci, Victoria Nicole Schlager, Margaret Jo Schwartz, Samuel Jacob Shields

Zane Mathew Smith, Zachary James Stanga, William Edward Stanton, Kendall Lee Stevenson, Louis David Surma, Laura Elizabeth Tamenne, Evan Thomas Tate, Seth Andrew Tatrn, Kaylin Nicole Troiano, Alexis Nicole Uzelac

Olivia Jade Vickers, Leesha Isabel Wagner, Madison Marie Walker, Erica Anne Walters, Morgan Marie Weeter, Donovan Joseph Whitehair, Evan Allen White, Chelsea Ann Ziccarelli, Domenic Cesare Zottola

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