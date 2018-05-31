Valley High School Class of 2018
Here is the Valley High School Class of 2018:
Leslie Ackles, Mackinly Adams, Daniel Antonacci, Ashleigh Arrington, Amira Ayala, Bethany Bailey, Noah Baker, Nicholas Banko, Jamil Banks, J'wuan Barber, Dylan Bartlett, Dominik Bayne, Joseph Bayne, Lauren Beckes, Ricky Beckett
Terry Belcher, Nicolette Berecin, Kyra Bock, Zachary Bock, Casya Bonzani, Kaylyn Brown, Nathan Brown, Jared Buzzell, Janaya Carlisle, Kevin Carnes, Lydia Cleary, Jaydan Cochran, Hannah Crawford, Jacob Crisp, Donte Davis
Bryce Deem, Shawn Demharter Jr., Allan Deyarmin Jr., Myles Duncan, Malcolm Dunem, *Sara Durand, David Fearnley Jr., Matthew Fisher, Noah Fleck, Alexia Fularz, Brittani Garland, Faith Garland, Selena Gibson, Kelcie Gilbert, Sydnie Green
Dylan Harl, Dylan Hawk, Leonard Hayden, Sabrina Hayes, Ian Henry, Nicholas Heuser, Daniel Hika, Leah Hill, Madison Hill, Tayah Hill, Frankie Howard, Jahaun Hughes, Chloe Jackson, Darius Johnson, Gileyla Jones, Charles Kelly
Ronald Knapp, *Destinee Krebs, Alyssa Kunicki, Mia Lewis, Destiny Loughner, Madison Macura, Alyssa Mallough, Chelsea Mariskanish, Dennis Matto, Connor McAndrews, Jacqueline McBean, Jaya McDowell, Ryan McGough, Miranda McIntee
Philip McKinley Jr., Jacob McNabb, Jonah Miller, Joseph Mink, Matthew Negley Jr., Jesse O'Connor, Zachary O'Shell, Brandon O'Sullivan, Madison Oakes, Rachel Odrey, Hannah Owen, Ryan Patty, Tristan Pentin, Trent Phillis, Jacob Piontek
David Radaker Jr., Logan Reedy, Darren Rendulic, Rebecca Rhoades, Angelina Rivera, Nicholas Rivera, Dylan Roberts, Carin Rushnock, Taylor Schwarz, Andrew Serakowski, Darian Shawfield, Ralph Shorter, Braden Simpson, Brycen Simpson, Savien Smith
Talayia Stocks, Dru Stokes, Daniel Stonis, Gloriarose Suarez, Cierra Teats, Joshua Telles, Judith Thomas, Briyana Tillman, Catherine Tomes, Darieus Veltri-Glass-Nabors, Giovanni Vigilante, Noah Von Hofen, Anna Walkowiak, Alexis Waltz, Alexander Ward
Tyrique Warrick, Azariah Williamson-James, Hope Wilson, Dmitri Wolfe, Kirey Wright, Abigail Yurga
* in memory