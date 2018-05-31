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Valley News Dispatch

Valley High School Class of 2018

Tribune-Review | Thursday, May 31, 2018, 11:00 p.m.
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors take photos before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors take photos before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors pose for a photo prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors pose for a photo prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Alyssa Kunicki puts make up on Logan Reedy prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Alyssa Kunicki puts make up on Logan Reedy prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors do use face wipes to keep their faces dry prior to the start of their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors do use face wipes to keep their faces dry prior to the start of their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Ryan Patty, left, helps classmate, Noah Von Hofen, right, with his cap prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Ryan Patty, left, helps classmate, Noah Von Hofen, right, with his cap prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors wait outside the auditorium before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors wait outside the auditorium before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors reenter the school prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors reenter the school prior to their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Senior, Hannah Owen, gets ready before her graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Senior, Hannah Owen, gets ready before her graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors get ready before their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Class President, Ian Henry, speaks to the crowd during a graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Class President, Ian Henry, speaks to the crowd during a graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors celebrate following their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors celebrate following their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Seniors celebrate following their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Seniors celebrate following their graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Senior, Logan Reedy, celebrates following his graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.
Nate Smallwood | Tribune-Review
Senior, Logan Reedy, celebrates following his graduation ceremony at Valley High School in New Kensington on May 31, 2018.

Here is the Valley High School Class of 2018:

Leslie Ackles, Mackinly Adams, Daniel Antonacci, Ashleigh Arrington, Amira Ayala, Bethany Bailey, Noah Baker, Nicholas Banko, Jamil Banks, J'wuan Barber, Dylan Bartlett, Dominik Bayne, Joseph Bayne, Lauren Beckes, Ricky Beckett

Terry Belcher, Nicolette Berecin, Kyra Bock, Zachary Bock, Casya Bonzani, Kaylyn Brown, Nathan Brown, Jared Buzzell, Janaya Carlisle, Kevin Carnes, Lydia Cleary, Jaydan Cochran, Hannah Crawford, Jacob Crisp, Donte Davis

Bryce Deem, Shawn Demharter Jr., Allan Deyarmin Jr., Myles Duncan, Malcolm Dunem, *Sara Durand, David Fearnley Jr., Matthew Fisher, Noah Fleck, Alexia Fularz, Brittani Garland, Faith Garland, Selena Gibson, Kelcie Gilbert, Sydnie Green

Dylan Harl, Dylan Hawk, Leonard Hayden, Sabrina Hayes, Ian Henry, Nicholas Heuser, Daniel Hika, Leah Hill, Madison Hill, Tayah Hill, Frankie Howard, Jahaun Hughes, Chloe Jackson, Darius Johnson, Gileyla Jones, Charles Kelly

Ronald Knapp, *Destinee Krebs, Alyssa Kunicki, Mia Lewis, Destiny Loughner, Madison Macura, Alyssa Mallough, Chelsea Mariskanish, Dennis Matto, Connor McAndrews, Jacqueline McBean, Jaya McDowell, Ryan McGough, Miranda McIntee

Philip McKinley Jr., Jacob McNabb, Jonah Miller, Joseph Mink, Matthew Negley Jr., Jesse O'Connor, Zachary O'Shell, Brandon O'Sullivan, Madison Oakes, Rachel Odrey, Hannah Owen, Ryan Patty, Tristan Pentin, Trent Phillis, Jacob Piontek

David Radaker Jr., Logan Reedy, Darren Rendulic, Rebecca Rhoades, Angelina Rivera, Nicholas Rivera, Dylan Roberts, Carin Rushnock, Taylor Schwarz, Andrew Serakowski, Darian Shawfield, Ralph Shorter, Braden Simpson, Brycen Simpson, Savien Smith

Talayia Stocks, Dru Stokes, Daniel Stonis, Gloriarose Suarez, Cierra Teats, Joshua Telles, Judith Thomas, Briyana Tillman, Catherine Tomes, Darieus Veltri-Glass-Nabors, Giovanni Vigilante, Noah Von Hofen, Anna Walkowiak, Alexis Waltz, Alexander Ward

Tyrique Warrick, Azariah Williamson-James, Hope Wilson, Dmitri Wolfe, Kirey Wright, Abigail Yurga

* in memory

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